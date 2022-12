Teresa Cilia mette in atto un’idea geniale per liberarsi della fede nuziale

Come già è noto al mondo della cronaca rosa, il matrimonio tra Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo è giunto a termine. La storia d’amore tra gli ex concorrenti di Uomini e Donne si è consumata tra veleni e numerose accuse. Tuttavia, non tutti sono a conoscenza della fine che ha fatto la fede nuziale della ragazza. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, la maggior parte delle persone conosce Teresa Cilia per essere stata una celebre concorrente di Uomini e Donne. Al programma condotto da Maria De Filippi, la donna concluse il suo percorso facendo ricadere la scelta su Salvatore Di Carlo con il quale poi è convolata nozze. Tuttavia, adesso il loro matrimonio è giunto a termine e la loro storia d’amore non si è conclusa nei migliore dei modi.

Alla luce di questo, la Cilia, nel tentativo di liberarsi dalla fede nuziale che avrebbe dovuto rappresentare l’amore eterno con il suo ex marito Salvatore Di Carlo, ha pensato ad un’idea molto originale.

Teresa Cilia trasforma la fede nuziale in un rosario

Stando a quanto ha raccontato lei stessa sui social, l’ex tronista ha pensato di riconvertire l’anello in un rosario con lo scopo di affidarsi di nuovo a Gesù. Queste sono state le sue parole:

La mia fede l’ho fatta sistemare e adesso è un Rosario. Questo l’ho fatto perché non mi piaceva l’idea né di tenerla conservata visto che comunque è un anello benedetto, né tanto meno di andare a venderla, perché non mi sembrerebbe corretto per quello che ci è stato. Quindi ho deciso di farla mia, di indossarla lo stesso nell’altra mano, ma comunque per me ha un valore adesso che mi ricorderà sempre del mio matrimonio ovviamente, ma allo stesso tempo mi sono ancora una volta affidata a Gesù. Quindi ci ho fatto un Rosario, ne sono contenta, l’ho presa l’altro ieri.

La donna ha concluso il suo discorso specificando che si tratta di una scelta personale la quale può essere condivisa o meno: