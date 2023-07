Teresa Langella in lacrime: la dedica al nonno ricoverato

Teresa Langella è stata una delle troniste più amate di Uomini e Donne. Nel corso della sua partecipazione al programma ebbe modo di mostrare quanto ci tenesse alla sua famiglia, ai genitori e soprattutto i nonni.

Purtroppo per lei sono giorni non facili conditi da ansia e preoccupazione a causa del ricovero in ospedale dell’amato nonno. Teresa ha voluto informare i suoi fa sui social scrivendo delle belle parole per il nonno.

Fonte: web

“Vita mia, ma che sta succedendo? Mi stai facendo preoccupare. Lo so non è mai stato facile per te. Un’infanzia difficile, una vita che ti ha messo sempre a dura prova e con le spalle al muro ma tu sei forte nonnino. Sei sempre stato forte ed io desidero solo che torni a casa al più presto. Non mi far stare con il pensiero. Noi senza di te non siamo niente” – le sue parole.

E ancora ha condiviso delle foto insieme al nonno.

“La nostra foto preferita. Forza nonnino, abbracciami forte come in questa foto e fammi sentire che andrà tutto bene. Ti amo con tutto il mio cuore. Quando si tratta dei nonni io perdo il controllo. E ringrazio ognuno di voi per il vostro buon cuore e la grande sensibilità che vi contraddistingue. Da sempre”.

Alcune ore fa Teresa ha aggiornato i fan sulle condizioni del nonno. Nelle storie ha scritto che per fortuna i medici hanno detto che le condizioni del nonno stanno pian piano migliorando. Teresa ha anche ringraziato i tantissimi messaggi di vicinanza che gli sono arrivati.

“Quando si tratta dei nonni io perdo il controllo, e ringrazio ognuno di voi per il vostro buon cuore e la grande sensibilità che vi contraddistingue da sempre. Vi ringrazio profondamente per i messaggi di augurio e affetto, per le preghiere dedicate al mio nonnino, che ormai è diventato un po’ il ‘nonno di tutti’. Io non so come spiegarlo, ma voi siete il bene, un bene caro per me. Grazie” – ha detto ai fan Teresa che il prossimo anno convolerà a nozze con Andrea Dal Corso.