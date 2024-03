Terribile lutto nel cast di Un Posto al Sole: era molto amato da tutti

Si è spento all'età di 78 anni Gigio Morra, attore napoletano famoso per molte serie televisive e film, a dare la triste notizia la moglie Lucia

Il mondo del cinema oggi si sveglia con una terribile notizia, purtroppo si è spento un attore amato da tutti e con una lunga carriera alle spalle. A dare il triste annuncio la moglie attraverso la sua pagina Facebook. Stiamo parlando di Gigio Morra, attore napoletano famoso per moltissimi lavori tra cui la partecipazione ad Un Posto al Sole.

Gigio Morra, nato a Napoli nel 1945, si è spento oggi nella sua città natale a 78 anni. Da sempre nel mondo del cinema, ha studiato con De Filippo e recitato per Mario Martone, Marco Bellocchio e Matteo Garrone, solo alcune delle sue collaborazioni. A dare la notizia della sua dipartita è stata la moglie Lucia Mandarini, attraverso il suo account di Facebook. Nel post si legge:

“Il mio amore mi ha lasciato era un uomo dolce e gentile e un grande attore mi ha lasciato nella più grande disperazione ti amerò per sempre”

Nella sua lunga carriera nel mondo del cinema, iniziata per caso come diceva sempre, visto che il suo grande amore era il canto, molti i lavori che lo hanno portato alla fama. Tra questi ricordiamo la partecipazione a Un Posto al Sole, il Commissario Montalbano, Imma Tataranni, Doc-Nelle tue mani ed i Bastardi di Pizzo Falcone. Questi solo alcuni delle serie, che gli hanno permesso di entrare nelle case e nei cuori degli italiani. Per quello che riguarda i film, vanno sicuramente citati Gomorra, Il Sol dell’Avvenire e Pinocchio. Una carriera all’insegna dell’arte e della cultura. Un attore poliedrico che lascerà un enorme vuoto nel mondo del cinema e del teatro.

Addio a Gigio Morra!

Chi lo ha visto in teatro sa che grande artista era.

Fai un sereno viaggio, carissimo Gigio! pic.twitter.com/MOlbUhOwIJ — Nicola Piovani (@Enneppi) March 10, 2024

Molti gli attori che hanno già espresso il loro enorme dolore nel dover salutare il loro collega. Tra i primi messaggi quello di Nicola Piovani e Marco D’Amore, che su i loro account social, ricordano con affetto e stima il collega scomparso.