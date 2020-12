Brutto episodio accaduto ad un ex concorrente del reality The Voice che va in onda su Rai 2. Un ordigno è stato piazzato sotto l’auto del cantante neomelodico napoletano Pino Giordano. Tutto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsa a Volla, un comune alle porte di Napoli.

L’auto del cantante è stata fatta saltare in aria da ignoti utilizzando un ordigno artigianale. Il boato è stato molto forte e la deflagrazione ha causato ingenti danni all’automobile di Pino ma anche alle auto parcheggiate vicino, oltre alla lesione di alcuni vetri dei negozi. Giordano, che si è detto molto scosso dall’accaduto, in quel momento si trovava nella sua abitazione.

Sull’episodio sta indagando la compagnia dei carabinieri di Torre del Greco. I militari stanno cercando di risalire agli autori del gesto visionando anche le telecamere di sorveglianza piazzate nella zona. Pino Giordano è incensurato e non sembra aver avuto problemi con qualcuno di recente. E’ anche probabile che l’ordigno fosse destinato ad un’altra vettura.

The Voice: la partecipazione di Pino Giordano

Pino Giordano, che pur essendo giovanissimo, ha 27 anni, ha una lunga carriera alle spalle, avendo iniziato a calcare i primi palchi a 14 anni. Oggi però ha abbandonato il suo sogno di diventare un cantante e si occupa di altro. Svolge il lavoro di vigilante, proprio tra i Comuni nell’area al nord di Napoli. Ma la musica resta una grande passione.

La sua partecipazione a The Voice risale al 2016 quando entrò in quella quarta edizione, nel team del rapper Emis Killa. Ottenne un buon successo di pubblico e critica, ma venne eliminato durante la sfida per l’accesso al Live Show. Quell’edizione venne condotta da Federico Russo e, tra la giuria, oltre al già citato Emis Killa, c’erano Raffaella Carrà, Max Pezzali e Dolcenera. L’edizione venne vinta da Alice Paba.