Tina Cipollari abbandona Uomini Donne per convolare a nozze Tina Cipollari avrebbe deciso di abbandonare il programma di Maria De Filippi di Uomini e Donne

Indiscrezioni dicono che Tina Cipollari potrebbe abbandonare il programma di Uomini e Donne. Dopo il famoso “si” a diventare la moglie di Vincenzo Ferrara pare che l’opinionista abbia così deciso di ritirasi dalle scene. Secondo alcune informazioni il matrimonio tra Tina e il famoso ristoratore di Firenze è previsto per marzo.

Si pensa che il motivo della Cipollari dell’abbandono al programma sia proprio questo, la concomitanza delle registrazioni del programma di Uomini e Donne a Roma e gli impegni matrimoniali.

Con l’annuncio del loro matrimonio è stata del tutto smentita la crisi della coppia di cui si è parlato, infatti Vincenzo Ferrara ha dichiarato :”sono pazzo della mia futura moglie” il loro unico problema è la distanza. Tale difficoltà della lontananza è dettata dal loro lavoro che li impegna tutta la giornata e impedisce una frequentazione assidua.

Proprio per questo motivo l’opinionista pare aver preso la decisione di avvicinarsi a Firenze dal suo futuro marito e di coronare il sogno del loro amore. Maria De Filippi è costretta così a trovare una degna sostituta e si pensa possa essere una delle già partecipanti al programma, acerrima nemica di Tina: la dama del trono Over di Uomini e Donne, Gemma Galgani, già ormai ben nota a tutti noi.

La scelta non cade solo su di lei ma altri nomi sono stati fatti e indiscrezioni parlano anche di Karina Cascella, la quale in passato era già stata nota come opinionista dello stesso programma. Ovviamente non c’è nessun comunicato ufficiale, rimane ancora tutto da verificare e da decidere.

Quindi non ci resta che aspettare le prossime puntate, sarà la stessa conduttrice a dare la notizia del nuovo nome che affiancherà Gianni Sperti nel programma. Le Fan della Cipollari non hanno affatto preso bene la notizia della sostituzione e dell’abbandono del programma.