Tina Cipollari colpita da calunnie: “Li denuncio” Tina Cipollari è nota per non avere un autocontrollo molto elevato; proprio per questo motivo, dopo essere stata colpita da delle calunnie ha esclamato: "li denuncio"

Tina Cipollari è nota per avere un carattere tutt’altro che calmo e pacato, quando viene attaccata. In questa occasione, infatti, l’attacco è stato bello pesante: è stata colpita da delle calunnie che non l’hanno per niente resa felice. Per rispondere a questa situazione, così a detto: “li denuncio”.

Qualche giorno fa Betty Soldati aveva trovato un sito che parlava di una miracolosa perdita di peso di Maria De Filippi, padrona in casa Uomini e Donne. Ora, è stato il turno anche di un altro personaggio noto del programma televisivo di Canale 5: l’opinionista Tina Cipollari.

La donna, infatti, è stata associata a dei prodotti dimagrenti. Pare che una casa produttrice di alcuni prodotti per dimagrire abbia utilizzato l’immagine di Tina Cipollari. Il tutto, ovviamente, per pubblicizzare e vendere il materiale. Allegato alla sponsorizzazione, c’era anche un’intervista falsa.

Così scrivono sotto l’annuncio con l’immagine dell’opinionista: “Smagliature? No, *********** non lascia smagliature! Il dimagrimento, per quanto significativo, è graduale, in modo che la pelle abbia il tempo di adattarsi e di rimanere tonica. Cosa succede alla pelle? Si restringe?

No! Torna al suo stato normale. *********** attiva la produzione di collagene, che consente alla pelle di restare elastica e tesa. Non rimarrà nessuna smagliatura, ruga o cellulite! Ora consiglio *********** a tutte le mie amiche e colleghe, credo che tutti dovrebbero conoscerlo. È così bello essere magra e piena di energia che voglio che tutti sappiano quanto si può essere felici. Se decidete di ordinarlo, fatelo sul sito ufficiale del prodotto.

Non morite di fame, non ammazzatevi in palestra, siate più furbe! Ora sapete cosa fare”.

Insomma, tra immagine e intervista falsa, Tina Cipollari ha perso decisamente le staffe. Sta di fatto che la vamp ha dichiarato che la donna agirà tramite un movimento legale: “Questa è una notizia falsa. Hanno usato la mia immagine, non so di cosa si tratta, ma saranno denunciati”.

Si deve ammettere, però, che la scelta del personaggio non risulta casuale: Tina Cipollari nell’ultimo anno ha perso molto peso, come ha fatto anche notare in una puntata della trasmissione, nella quale è salita sulla bilancia per far vedere il suo peso al pubblico.