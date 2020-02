Tina Cipollari contro tutti, scoppia a piangere e abbandona lo studio Tina Cipollari a un'intervista di Verissimo, con Silvia Toffanin, scoppia in lacrime e abbandona lo studio

Abbiamo già parlato della nostra amata Tina Cipollari, opinionista di Uomini e Donne. Sappiamo tutti del suo carattere estroverso e solare. Durante un’intervista a Verissimo, Tina Cipollari scoppia in lacrime e scappa dallo studio. L’opinionista si è sfogata, con un lunghissimo pianto.

Vi raccontiamo cosa è successo. Nella solita intervista di Verissimo, si ripercorre un po’ la vita degli ospiti, e cosi anche per lei, Silvia Toffanin, aveva una carrellata di foto da mostrare. Le foto ritraevano molto della vita della Cipollari, tra cui suo padre, venuto a mancare a causa di un brutto male.

Tina Cipollari, si emoziona e si getta in un lunghissimo pianto. La conduttrice, ad un certo punto, in forma scherzosa dice:” In realtà, ti ho invitato nel mio programma, per dirti che Gemma Galgani, dal vivo è molto più magra e carina di te”. A questa affermazione Tina Cipollari esplode e indispettita, lascia lo studio con qualche parola di troppo nel mezzo.

E’ ormai noto a tutti, l’antipatia che passa tra la dame Gemma Galgani e l’opinionista. Altra notizia trapelata nei giorni scorsi è stata della richiesta di Gemma Galgani di prendere il posto della Cipollari, nel programma di Uomini e Donne. La Vamp, in puntata da Maria De Filippi, fa un’intervento contro la dama, in merito a questo discorso e dice:” Qual è il tuo problema? Maria, vuole sostituirmi? per me non ci sono problemi, fatela oggi l’assunzione! ha rotto le p**e.

Da quando sono entrata mi dice, non dici niente? non parli?. Io parlo quando mi pare a me. Io devo essere sottoposta ogni volta a queste cosa? Maria credimi, non se ne può più”.

La dama si difende, gettando le colpe sulla Vamp e accusandola, a sua volta, di metterla sempre in difficoltà. Ma lo sfogo di Tina Cipollari, prosegue anche dietro le quinte, lasciandosi sfuggire ogni tipo di insulto e parolacce contro la dama.