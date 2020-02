Tina Cipollari da detti “si” l’opinionista di uomini e donne pronta per il grande passo L'opinionista più famosa d'italia Tina Cipollari ha detto "si", nuovi fiori d'arancio, preparativi per il grande giorno con il suo compagno Vincenzo Ferrara

Tina Cipollari ,una delle opinioniste più famose d’italia dal programma Uomini e Donne di Maria De Filippi è pronta per il grande passo. Ha detto si al suo grande amore VincenzoFerrara. L’opinionista ha visto nascere innumerevoli storie d’amore, sia del trono over, che trono classico.

Ma questa volta la protagonista di questa storia d’amore così romantica è proprio lei. Solo pochi mesi fa sembrava ci fosse crisi profonda tra i due piccioncini. Anche se, non ci sono state conferme ne fondi certe che attestavano la notizia e gli stessi protagonisti non hanno mai ne confermato ne smentito il tutto. Erano rimaste solo delle dicerie e a quanto pare senza giuste fondamenta.

Infatti è arrivata la conferma la coppia si sposa. Sul settimanale Nuovo si legge l’anteprima della notizia. La bella informazione è stata accolta con grande entusiasmo dei fan della coppia così da mettere a tacere ogni tipo di polemiche. La proposta di nozze è stata segretissima, infatti non è trapelato niente di come sia avvenuta e segreto rimane anche l’anello che è stato ben tenuto nascosto. Il settimanale Nuovo ci mostra alcuni scatti della coppia in compagnia dei figli della Cipollari a una cena molto particolare.

Esce fuori anche una presunta data di nozze il prossimo marzo. Così la coppia che tutti davano per spacciata dalla crisi, in realtà sta organizzando il loro matrimonio, in collaborazione di tutta la famiglia figli inclusi. Il matrimonio avverrà in forma riservata e ristretta a pochi intimi, parenti e amici, lontano dalle telecamere.

Tina sembra rinata, ormai ripresa dal fallimento del precedente matrimonio con Kikò, anche se, ormai noto a tutti il grande rapporto di stima e rispetto che a tutt’oggi oggi li unisce, infatti sarà sicuramente un ospite gradito alle nozze della coppia.