Tina Cipollari è tornata single? L’indiscrezione sui motivi della rottura

Tina Cipollari è tornata single. Pare sia saltato il matrimonio tra la protagonista di Uomini e Donne e il suo compagno, Vincenzo Ferrara. Tempo fa si parlava di una presunta crisi tra i due confermata dunque dall’annullamento delle nozze. A rendere nota la notizia sarebbe stata proprio l’opinionista di Uomini e Donne durante la prima registrazione del programma.

Annullato il matrimonio tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara. A dare la notizia sarebbe stata proprio la diretta interessata durante la prima registrazione del programma di Maria De Filippi, in onda su canale 5 dal 13 settembre. Oltre a ciò, il gossip sarebbe stato confermato da Amedeo Venza il quale sul suo profilo Instagram ha scritto:

Riguardo i motivi che hanno portato alla fine della storia d’amore tra Tina Cipollari e il compagno Vincenzo Ferrara sono state fatte alcune ipotesi, ancora non confermate.

Tra le tante ipotesi formulate, gira voce che la protagonista di Uomini Donne abbia subìto un tradimento dal suo futuro marito. Vincenzo Ferrara, dunque, attualmente starebbe frequentando un’altra donna. Nonostante le voci in circolazione, era già nota la crisi che i due stavano da tempo attraversando.

La storia d’amore tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara avrebbe vissuto momenti di alti e bassi. Lo scorso anno, infatti, il loro amore sarebbe stato messo a dura prova. Nonostante la crisi attraversata, la coppia si è riconciliata decidendo così di convolare a nozze.

Dalle notizie circolanti, però, sembra essere ormai saltato tutto. La nota protagonista di Uomini e Donne, dunque, è tornata single. Nel frattempo l’ex marito di Tina Cipollari, Kikò Nalli, ha smentito il gossip riguardo un ritorno di fiamma tra i due. Queste sono state le sue parole:

Di nuovo gossip, non me lo aspettavo. Non è vero che amo la mia ex moglie, assolutamente no. Io non la amo, ma ci stimiamo reciprocamente. Oltre a ciò, non c’è nulla e non ci sarà mai nulla. Quando una storia finisce, sta bene così.