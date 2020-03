Tina Cipollari implacabile contro Gemma Galgani Ancora scontri tra L'opinionista Tina Cipollari e Gemma Galgani, per l'occasione sono stati richiamati i vecchi corteggiatori della dama

La puntata di mercoledì 4 marzo di Uomini e Donne ha visto ancora una volta come protagoniste Gemma Galgani e Tina Cipollari. La dama torinese ha esordito in puntata parlando del suo ex e smentendo chiunque avesse sperato in un ritorno di fiamma.

“Il passato è passato, non è andata bene e non andrebbe bene nemmeno ora” queste le parole di Gemma Galgani in riferimento a Remo: “Sono emersi motivi molto seri per cui ci eravamo lasciati. Non erano quisquilie”.

La dama degli over crede che il suo ex non sia cambiato e non sembra propensa a rischiare nel riprovare a costruire una relazione con lui. Il commento sarcastico di Tina Cipollari sulla vicenda si è guadagnato la rivolta di molti fan: “Certo, ormai era vecchio, non va più bene…” così ha parlato l’opinionista.

Si sono poi presentati quattro cavalieri per la sfilata degli ex di Gemma Galgani. Con il solo problema che nessuno di questi presunti ex avesse effettivamente avuto una relazione con la dama.

A tal proposito Tina Cipollari si è anche infastidita, regalandoci uno dei momenti più divertenti di questa edizione di Uomini e Donne. In studio infatti si è presentato anche Crispino, a cui l’opinionista ha chiesto se fosse vero che Gemma gli avesse infilato “la mano negli slip”. Nell’imbarazzo generale dello studio il pettegolezzo viene fermamente smentito, dalla dama.

Si alza dal pubblico un sostenitore di Gemma Galgani che nel parlare con l’opinionista ipotizza l’invidia di Tina Cipollari nei confronti della dama torinese, per la sua forma fisica. L’opinionista ovviamente non è rimasta impassibile e ha risposto con un sonoro: “Ma vai a fa**lo, vai!”. Poi il cavaliere ha definito Gemma Galgani “una donna eccezionale.

Gemma a 70 anni è arrivata così. Tu non arrivi così” ha aggiunto riferendosi a Tina Cipollari: “Aumenterai sempre perché hai la tendenza ad ingrassare. Anche io! E non dirò mai sono magro’”. Allora l’opinionista ha fatto pesare in studio il fan di Gemma Galgani e dopo aver constatato che il peso arrivava a 100kg gli ha chiesto quale fosse la sua età, per poi commentare “Tu 47 anni li porti malissimo!”