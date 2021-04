Tina Cipollari l’annuncio emoziona i fans: “Sono pronta”

L’annuncio di Tina Cipollari ha fatto impazzire tutti i suoi fan: “Sono pronta”. La nota opinionista di UeD è pronta a dire “sì” al compagno di una vita. È proprio l’opinionista del programma di Maria De Filippi che ha detto in un’intervista a Nuovo (in edicola nel numero dell’8 aprile) che presto lei e Vincenzo Ferrara potrebbero anche sposarsi.

Appena pochi mesi fa i due hanno dovuto affrontare e superare una grave crisi a causa della lontananza. Dopo la separazione e le difficoltà, finalmente potrebbero giurare amore eterno l’un l’altra. Tina Cipollari si era già sposata tempo fa. L’opinionista è infatti stata unita con Kikò Nalli, incontrato proprio tra le poltrone di UeD. Dal loro amore hanno visto la luce tre bambini, che ormai sono cresciuti. Purtroppo però con il passare del tempo l’amore per il famoso hair stylist è giunto al termine.

Per circa due anni la Vamp di Frusinate è impegnata con un ristoratore a Firenze, e oggi i due stanno pensando di convolare a nozze. A parlare di questa splendida possibilità è Tina Cipollari ai microfoni di Nuovo, il settimanale.

Tina Cipollari riceve la proposta di matrimonio

Tina ha ricevuto la fatidica proposta l’anno scorso e parrebbe che ora sia pronta a dire SI. Tina Cipollari sembra essere pronta adesso, e lo rivela in una lunga chiacchierata con i giornalisti, che sarà pubblicata ufficialmente nel prossimo numero.

Tina ha parlato della possibilità di risposare Enzo Ferrara. Tra i due sta andando tutto bene. E tra i testimoni non è comparso il nome di Maria de Filippi. L’opinionista ha spiegato: “A Maria non lo chiedo, la metterei in imbarazzo”. Questa intervista è decisamente esclusiva, dato che la Cipollari l’ha rilasciata in occasione dei suoi 20 anni al fianco della conduttrice Mediaset.

Si può dire che il suo successo è interamente dovuto alla moglie di Maurizio Costanzo, che l’ha voluta a continua a volerla nei suoi programmi. La donna si racconta da un angolo di 360 ° e rivela le sue paure. Tina ha parlato della sua stessa ansia e dei suoi figli, parlando soprattutto di quando si sente: “Una casalinga che a volte va a in TV”.