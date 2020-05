Uomini e Donne, Tina Cipollari abbandona il programma L'opinionista perde le staffe e abbandona il programma: "Ma io sto qua a perdere tempo?"

Notizia shock per i fan di Uomini e Donna, Tina Cipollari è intenzionata a lasciare il programma: “Nessuno mi ascolta, basta! Ma che sto a fare io qua?”… ecco cose è successo:

Nella puntata di venerdì 1 maggio 2020 troviamo, Tina Cipollari e Gemma Galgani, protagoniste dell’ennesimo battibecco.

Tina non ce la fa più e mai è andata fuori di testa come oggi. Ciò che ha fatto scoppiare la lite tra le due è stato “occhi blu” e il corteggiatore di appena 26 anni di Gemma Galgani. A tal proposito Tina Cipollari ha ribadito il suo disappunto riguardo l’età dei corteggiatori della dama e rivolgendosi a Gianni Sperti, altro opinionista del programma, ha affermato: “Ma tu ti rendi conto che l’età di entrambi non fanno l’età sua?“.

Gemma però non vuole proprio sentirla : “Non ti ascolto, non sento in questo momento”. A quel punto Tina Cipollari è andata su tutte le furie e ha spiegato che ritiene la sua presenza a Uomini e Donne inutile dal momento in cui la dama non le da nemmeno ascolto.

Successivamente se la prende anche con la redazione sostenendo che, nel momento opportuno, le venga spento il microfono: “Ma io sto qua a perdere tempo? Non si sente l’audio, non mi vedo più. Ma che è sta storia? Non sono più collegata, non posso parlare, nessuno mi ascolta. Basta!”.

L’opinionista si è lamentata anche del nuovo format, sostenendo che non sia affatto valido, ed afferma: “Sospendiamo tutto. Stop al nuovo Uomini e Donne”. Queste sono state le ultime parole di Tina Cipollari prima di abbandonare la stanza, lasciando tutti a bocca aperta.

L’opinionista è risultata estremamente arrabbiata ed è stato necessario l’intervento di Maria De Filippi che ha tentato di farla calmare, ma in vano. Adesso tutti si chiediamo: Tina Cipollari tornerà nel programma? Oppure questo è stato il suo definitivo addio? Lo scopriremo nelle prossime puntate…