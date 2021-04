Tina Cipollari svela il vero motivo: “Ecco perché non vengo in studio”

L’assenza di Tina Cipollari in studio a Uomini e Donne non è certamente passata inosservata. L’opinionista ha saltato ormai diverse registrazioni del programma di Canale 5 e ai fan non sfugge proprio nulla.

In molti si sono infatti chiesti se l’assenza della donna sia dovuta al Covid-19. La preoccupazione è salita alle stelle, soprattutto perché la padrona di casa Maria De Filippi non ha spiegato il motivo della poltrona vuota.

Dopo qualche puntata in cui la donna non si faceva vedere è finalmente apparsa in collegamento e ha spiegato i veri motivi dell’assenza. Era necessario rompere il silenzio per tranquillizzare i fan, l’opinionista spiega infatti che sta bene e che il Coronavirus, fortunatamente, non c’entra.

Tina Cipollari è infatti molto impegnata perché, come lei stessa ha spiegato: “Sto facendo un trasloco molto impegnativo. E spiega che, ancora, sarà assente per un po’ “Ci vorrà ancora qualche giorno”.

Ma dove si trasferisce l’ex moglie di Kikò Nalli? La fuga d’amore è presto esclusa perché il suo compagno Vincenzo Ferrara è un ristoratore toscano e ha la sua attività a Firenze, mentre Tina Scipollari ha spiegato che ha: “Scelto Torino perché sto facendo delle indagini, mi sono trasferita direttamente sul posto”.

Il riferimento non è ovviamente casuale, parla infatti di Gemma Galgani sua storica nemica. La dama torinese è ancora negli studi di Uomini e Donne alla ricerca dell’anima gemella e Tina non gliene lascia passare una.

Al contrario, l’amore con Vincenzo Ferrara va a gonfie vele, proprio lui ha recentemente raccontato: