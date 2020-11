Ogni giorno, all’appuntamento pomeridiano di Uomini e Donne in onda su canale 5, vediamo Tinì Cansino. La donna nel celebre programma condotto da Maria De Filippi svolge il ruolo da opinionista insieme ai suoi colleghi Tina Cipollari e Gianni Sperti. Ma perché Tinì Cansino è così tanto conosciuta nel mondo dello spettacolo? Scopriamolo insieme!

Tinì Cansino è nata nel 1959 ed è uno dei volti più amati e stimati nel programma di Uomini e Donne. Nonostante svolga il suo ruolo da opinionista da ormai tanti anni, la donna prima ancora di prendere parte alla trasmissione era già ben inserita nel mondo dello spettacolo.

Tinì Cansino è originaria di Volos, in Grecia e, oltre ad essere un opinionista di Uomini e Donne, è un’attrice. La donna ha debuttato nel mondo del cinema dagli anni 80. Tra le sue varie partecipazioni possiamo citarne alcune: da Playgirl, a Drive In fino ad arrivare a Caterina e le sue figlie.

A seguito di numerosi successi, Tinì è rimasta lontana dai riflettori per diversi anni. Ma per la donna questa si è trattata solo di una piccola pausa in quanto nell’anno 2012 è approdata a Uomini e Donne. Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che il vero nome di Tinì Cansino è Photina Lappa.

Infatti, il nome con cui viene chiamata adesso sarebbe stato suggerito precedentemente da Alberto Tarallo, il suo agente e produttore. Un’idea che gli ere venuta in mente in quanto lui stesso notò la somiglianza dell’attrice con Rita Hayworth.

Attualmente Tinì Cansino è legata a Claudio di Giulio e dalla relazione con quest’ultimo sono nati due bellissimo bambini, Tamara e Nicolas. Non è tutto. La donna ha anche un’altra figlia, Vuola, nata da una storia d’amore con un altro uomo. Tamara sembra già aver seguito le ombre della madre in quanto si è inserita nel mondo del cinema.