Tiziano Ferro al Festival di Sanremo, lacrime per l’artista (VIDEO) Tiziano Ferro al Festival di Sanremo canta “Almeno tu nell'universo” di Mia Martini e scoppia in lacrime alla fine (VIDEO); ecco cos'è successo

Tiziano Ferro, invitato come super-ospite al Festival di Sanremo, canta “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini. La sua esibizione, però, finisce male e l’artista non riesce a trattenere le lacrime ed esclama sconsolato: “Ho rovinato tutto”. Ecco cos’è accaduto.

Visualizza questo post su Instagram CA-PO-LA-VO-RO 🤩 @tizianoferro canta #AlmenoTuNellUniverso #sanremo2020 #sanremo70 Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai) in data: 4 Feb 2020 alle ore 2:32 PST

Tiziano Ferro, sul palco dell’Ariston per la seconda volta, canta “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini. L’artista, evidentemente molto emozionato, stona alla fine e ferma la sua esibizione in modo brusco. Imbarazzatissimo, Tiziano Ferro non riesce a trattenere le lacrime.

“Che pa**e, ho rovinato tutto”.

Poi, il cantante di Latina si scusa con i maestri d’orchestra ma Amadeus lo abbraccia e lo rincuora:

“Il tuo bello è la tua spontaneità”.

Ma lui continua a scusarsi:

“Per un cantante questa è un’operazione a cuore aperto”.

Infine, cerca dispiegare la sua emozione che gli ha giocato un brutto scherzo alla fine dell’esibizione:

“È la prima volta che un uomo canta questa canzone. Bruno Lauzi diceva che non può essere declinata al maschile. È stato un salto nel buio, e un po’ non ce l’ho fatta, ma chissene frega”.

Ma il pubblico di Sanremo sembra aver apprezzato molto la sua esibizione, perdonandogli il piccolo “scivolone” e gli dedica un lungo applauso.

In seguito i social si scatenano: tutti lo sostengono e gli dicono di non preoccuparsi per la parte stonata.

“Viva la sincerità di Tiziano Ferro”.

C’è, però, qualcos’altro che Tiziano Ferro ha fatto e che non molti conoscono. Il cantante ha deciso di donare il suo cachet di Sanremo 2020 in beneficenza. Ha scelto 5 associazioni differenti, una per ogni serata: Avis, Lilt, Centro donna Lilith, Associazione Valentina Onlus, Chance for Dogs.

Una grande serata, dunque per Tiziano Ferro che compierà 40 anni il 21 febbraio 2020.