Tiziano Ferro dona il compenso di Sanremo a 5 associazioni di Latina Tiziano Ferro dona il compenso di Sanremo a 5 associazioni di Latina e una di queste si occupa di cani e gatti abbandonati; ecco quali sono e quanto ha donato

Tiziano Ferro dona in beneficenza il compenso ricevuto per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020 a 5 associazioni di Latina. La notizia è stata battuta da Ansa e dimostra ancora una volta il cuore grande del cantante che non si è scordato la sua città di nascita.

Visualizza questo post su Instagram ❤️GRAZIE @tizianoferro per essere stato con noi a #Sanremo2020 Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai) in data: 8 Feb 2020 alle ore 2:02 PST

Tiziano Ferro è stata una presenza costante sul palco dell’Ariston nelle 5 serate del Festival di Sanremo 2020. Il suo compenso di 250 mila euro è stato, però, girato interamente a 5 associazioni benefiche di Latina:

l’Associazione Chance For Dogs , un’organizzazione senza fine di lucro che si occupa di cani randagi e abbandonati, salvandoli dalla strada e trovando loro una nuova casa

Lilt (la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) alla quale Tiziano Ferro e suo marito avevano già devoluto in beneficenza a luglio del 2020 i regali ricevuti al matrimonio

Avis (Associazione Volontari Italiani del Sangue) della quale Tiziano Ferro è ambasciatore da quasi 20 anni

Centro Donna Lilith (associazione che, dal 1986, accoglie, assiste e sopporta le donne e i minori vittime di violenza o maltrattamenti)

Associazione Valentina Onlus (che offre assistenza ai malati oncologici su base volontaria)

Visualizza questo post su Instagram #fatevenarisata Un post condiviso da Tiziano Ferro (@tizianoferro) in data: 7 Feb 2020 alle ore 10:22 PST

Un gesto straordinario, dunque, quello di Tiziano Ferro nei confronti delle persone e degli animali in difficoltà. Il cantante ha scelto Latina perché è la sua città natale.

Nonostante si sia trasferito con il marito negli Stati Uniti D’America, Tiziano Ferro è molto legato alla sua famiglia e alla sua città natale.

Sul palco dell’Ariston ha incantato tutti con la sua bravura ma anche con la sua sensibilità e ha commosso quando ha deciso di parlare dei suoi 40 anni, ripercorrendo il suo percorso professionale e personale che lo ha portato qui dov’è adesso.

Tutte le associazioni che hanno ricevuto in beneficenza il compenso sanremese di Tiziano Ferro si sono unite in un ringraziamento congiunto:

“Siamo tutte strutture della provincia di Latina, che assistono quotidianamente, con estrema fatica e immenso amore, chi ha urgente bisogno di supporto. Tiziano ha scelto di dedicare la sua partecipazione a Sanremo alla città che l’ha visto nascere, sperare e sognare. E quei sogni diventano oggi una speranza in più per chi lotta ogni giorno sotto quello stesso cielo. Grazie di cuore Tiziano, da tutti noi”.

Fonte : ansa