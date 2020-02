Tiziano Ferro e Fiorello, pace fatta al Festival di Sanremo, la foto del bacio Tiziano Ferro e Fiorello, dopo lo scontro arriva il bacio; pace fatta al Festival di Sanremo tra i due protagonisti

Tiziano Ferro e Fiorello, pace fatta al Festival di Sanremo! Il video e la foto del loro bacio stanno già facendo il pieno di interazioni. Dopo le polemiche, la vicenda si conclude definitivamente sul palco dell’Ariston con una canzone (siamo al festival della canzone italiana!) e un bacio.

Le polemiche si sono calmate e nella quarta serata e tutto si è concluso con un bacio. Avete capito bene… con un bacio! Fiorello e Tiziano Ferro si sono baciati sul palco dell’Ariston dopo aver cantato un brano insieme… ed è stato molto divertente!

Visualizza questo post su Instagram #fatevenarisata @sanremorai #sanremo2020 Un post condiviso da Rosario Fiorello (@rosario_fiorello) in data: 7 Feb 2020 alle ore 10:24 PST



Per chi non avesse seguito la vicenda, cercheremo di riassumere: tra Fiorello e Tiziano Ferro c’erano stati degli attriti, una botta e risposta che pian piano aveva raggiunto il livello d’allerta. Quella che prima poteva sembrare uno scherzo, era degenerato e i toni si erano alzati un po’ troppo.

Tutto era partito dal’hashtag #fiorelloStatteZitto lanciato da Tiziano Ferro nella seconda serata del Festival di Sanremo. Fiorello, però, non l’aveva presa molto bene e, durante la conferenza stampa di giovedì, 6 febbraio 2020, aveva detto:

“Non è giusto darmi del permaloso come se mi fossi arrabbiato per nulla, accetto le critiche, accetto che si dica che non faccio ridere, qualunque cosa, ma Tiziano Ferro ha fatto una cosa che non si fa. Tiziano Ferro un po’ di tempo fa ha detto in tv che le parole hanno un peso (a Che tempo che fa, a novembre), ed è vero. Dopo che ha lanciato sul palco l’hashtag #fiorellostattezitto, ho ricevuto insulti tremendi per 24 ore. Tu lanci un hashtag dal palco di Sanremo e sai cosa scateni, come se poi fosse colpa mia se ci sono 50.000 ospiti e si fa tardi la sera. Noi parliamo tanto di cyberbullismo e non valutiamo le conseguenze? C’è un vigile che si è suicidato in questi giorni per gli attacchi sul web”.

A questo punto, Tiziano Ferro ha chiesto scusa a Fiorello prima della diretta e i due hanno fatto pace con tanto di foto prova postata da Fiorello con tanto di hashtag #fatevenarisata.

“Ciao Fiorello, ti chiedo scusa se ti ho provocato un dispiacere. Sono lo stesso che a dicembre – nel tuo programma – si prendeva in giro cantando con te le parole di una mia canzone. È in quello spirito che ho pensato fosse normale scherzare con te che sei il re dei comici. Sono rammaricato, torno a fare il cantante”, aveva scritto Tiziano Ferro.