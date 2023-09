Tiziano Ferro e Victor Allen non sono più una coppia: l’annuncio

Nel corso delle ultime ore è emersa una notizia che ha lasciato tutti senza parole. Tiziano Ferro ha infatti annunciato di aver divorziato dal marito Victor Allen. Un annuncio che nessuno si aspettava e che sta occupando ampio spazio tra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Scopriamo insieme quali sono state le parole del cantante.

Tiziano Ferro e Victor Allen non sono più una coppia. Qualche ora fa il cantante ha condiviso sulla sua pagina Instagram un annuncio che ha lasciato tutti senza parole. Nel post in questione, l’artista ha infatti reso pubblica la notizia del divorzio dal marito Victor Allen.

Inizia con queste parole l’inaspettato annuncio di Tiziano Ferro:

Come sempre, che sia gioia o dolore, consegno a voi la mia storia. Perché non saprei fare diversamente, di voi mi fido. Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor. L’ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio.

E, continuando, con il suo discorso, il cantante ha scritto:

È un momento delicato, in cui tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due meravigliosi figli, che attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me. In questo momento non posso lasciarli e non posso portarli con me in Italia […]