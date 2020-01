Tiziano Ferro, il documentario su Prime Video Tiziano Ferro ha annunciato il documentario su Prime Video dedicato alla sua storia e alla sua carriera: si chiamerà semplicemente Ferro

Tiziano Ferro arriva in tv con un documentario dedicato alla sua storia e alla sua incredibile carriera. A quasi 40 anni il cantante di Latina si racconta in un progetto che verrà proposto da Prime Video a partire dal mese di giugno 2020. E si chiamerà semplicemente Ferro.

Dopo aver annunciato che parteciperà a Sanremo 2020 come super ospite in tutte e 5 le serate della kermesse, Tiziano Ferro annuncia che su Amazon Prime Video arriverà anche un documentario a lui dedicato. A giugno potremo vedere Ferro, un racconto in cui il cantante di Latina prossimo ai 40 anni svelerà tante cose che non ha mai raccontato di se stesso.

Da giorni si vociferava di un possibile progetto simile, ma solo in questi giorni abbiamo avuto la conferma della produzione, che ci permetterà di scoprire il percorso artistico di Tiziano Ferro e anche la sua vita. Scopriremo come tutto è iniziato a Latina e come Tiziano Ferro è diventato un grandissimo nome del panorama nazionale per quanto riguarda la musica pop.

E poi si parlerà anche del suo amore, del matrimonio con l’americano Victor Allen e chissà se si parlerà anche della sua voglia di diventare padre, mai nascosta. Ovviamente non mancheranno i riferimenti ai suoi album di successo, dal primo fino all’ultimo, dal titolo Accetto Miracoli che è uscito alla fine del 2019.

Dal 4 all’8 febbraio 2020 lo vedremo sul palco del Teatro dell’Ariston insieme ad Amadeus, come super ospite del Festival di Sanremo 2020. Pochi giorni prima di compiere 40 anni: il 21 febbraio, infatti, il cantante di Latina spegnerà 40 candeline. E poi dovrà mettersi al lavoro per il prossimo tour. Senza dimenticare che a giugno esce Ferro.

Insomma, il 2019 si è chiuso alla grande, ma anche l’inizio del 2020 non scherza.