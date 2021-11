Nella puntata di Verissimo di questa settimana gli ospiti d’eccezione sono stati sicuramente Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani. I due oggi sono un bellissima coppia, sembrano volersi davvero bene e la relazione prosegue a gonfie vele.

I due hanno età differenti e vivono in città diverse, ma trovano comunque il modo per star insieme e viversi appieno questo meraviglioso periodo. Nella puntata di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, è emerso un tasto dolente.

La nota è stata fatta soprattutto per Tommaso Zorzi che sembra aver chiuso definitivamente i rapporti con Francesco Oppini. Tra lui e il figlio di Alba Parietti non c’è più rapporto che tenga:

Rimane un bel ricordo di quello che è stato. Posso dire che per me è stata una bellissima pagina di quel Grande Fratello Vip. Non rinnego nulla di quello che siamo stati. Però non abbiamo rapporti e nessuna quotidianità, non ci sentiamo da quest’estate. Ho visto mamma Alba in un hotel, ci siamo incontrati per caso e abbiamo parlato.

Da quello che emerge i due non si sono quasi più chiariti e il ragazzo è consapevole che prima o poi dovrà affrontarlo: “Sicuramente è una chiamata che prima o poi farò. Ci sono persone che incontri nella tua vita, ma poi le strade si possono separare. E in questo non c’è nulla di strano o sbagliato, succede. Con Francy ci sono stati 3 mesi intensi di convivenza. Poi però purtroppo si sono congelati i rapporti. Visioni della vita diverse, ognuno ha la sua. Ma non rinnego il bene che gli ho voluto e che gli voglio. Il rapporto si può congelare, ma il bene resta.“

Queste parole però fanno ben sperare i fan, i due si sono voluti molto bene e questo non cambierà mai: