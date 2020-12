Tommaso Zorzi confessa il vero motivo per cui ha nominato Stefania Orlando

La notizia più discussa della settimana vede come protagonisti Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. La coppia di amici è stata al centro delle polemiche nella casa del Grande Fratello Vip.

Tutto è ovviamente partito dalla nomination di Tommaso Zorzi. L’influencer nella diretta di lunedì sera ha nominato la sua migliore amica. Se in un primo momento ha dichiarato che: “L’ho nominata per un mini screzio successo stamani, ma ho sbagliato. Oddio fatemi uscire, voglio andarmene. Sono una mer**, se il pubblico mi sbatte fuori fa bene”. Oggi ha vuotato il sacco.

Il confronto tra i due è stato assolutamente produttivo, tanto che la donna ha perdonato il suo migliore amico dandogli anche una bella lezione di vita. Tuttavia, il chiarimento è partito da una confessione di Tommaso:

Con queste parole l’influencer ha acceso il desiderio di Stefania di fare chiarezza. E sembra essere riuscito nell’obiettivo finale:

Adesso ha la scusa per prendersela con me e quindi me le dirà tutte. Perché è propedeutico per un rapporto. Secondo me c’erano delle cose. Però non abbiamo ancora risolto, non mi guarda in faccia. C’era qualcosa di non risolto ultimamente. Negli ultimi 10 giorni non ci calcolavamo moltissimo. Da quando è uscito Francesco più o meno. Non ho messo da parte il sentimento. Ho detto ‘proprio perché sono tuo amico ti nomino, così se non mi dici delle cose me le dirai”.