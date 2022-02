Tommaso Zorzi si sta godendo il successo della sua carriera professionale, non con poche disavventure però.

Il conduttore è stato vittima di uno spiacevole episodio mentre si trovava a fare una passeggiata per Milano.

Il ragazzo è stato fermato da tre poliziotti mentre era fermo in strada per colpa di una borsa. Le forze dell’ordine, infatti, credevano che la borsa non fosse sua ma che l’avesse rubata.

A raccontare l’episodio è stato Tommaso Zorzi in persona che ha spiegato dettagliatamente sui social quanto accaduto per le vie di Milano:

Ero sul marciapiede e vedo dall’altro lato della strada tre poliziotti che mi stavano fissando. Io rimango lì ad aspettare. Arrivano due e mi fanno: ‘Scusi ma di chi è quella borsa?’. Io dico che è mia e mi chiedono: ‘Si ricorda dove l’ha presa, quanto tempo fa e quanto l’ha pagata?’. Mi hanno fatto una serie di domande, supponendo che essendo un uomo e avendo la borsa, la borsa fosse rubata. Sono scioccato. Pronto, 2022. I maschietti possono avere le borsette senza aver scippato una. Questa cosa fa ridere ma fa anche riflettere.

Inoltre, Tommaso Zorzi ha ricordato di essere stato derubato proprio delle sue preziose borse qualche mese fa. Dopo il furto il ragazzo ha cambiato anche abitazione.

Tommaso Zorzi su Soleil Sorge

Tempo fa il ragazzo commentò anche la partecipazione di Soleil Sorge al GF VIP:

La cosa che più mi preoccupava era trovarmi di fronte a una Soleil. Perché io sono sicuro che la diplomazia non mi appartiene. Non ce l’avrei potuta fare. L’importante poi è quello, non tanto come sei tu ma anche con chi ti mettono. Ti mettono una Soleil che poi io ho conosciuto nella vita ma non pensavo fosse così. Ci sono delle volte che ho detto che se fossi stato li probabilmente mi avrebbero espulso. A quel punto te le dico tutte consapevole del mio destino.

