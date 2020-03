Tommaso Zorzi: idee innovative per trascorrere la quarantena in compagnia dei social Tommaso Zorzi, influencer italiano, ha deciso di trovare un modo alternativo per far passare il tempo ai giovani durante la quarantena: utilizzando i social

Sono molti gli influencer che cercano di convincere i più giovani cittadini italiani a rimanere a casa in questo periodo così complicato, attraverso videomessaggi oppure post vari. Tra questi, vediamo Tommaso Zorzi, influencer anche lui, conosciuto principalmente per aver preso parta al programma “Riccanza” su Real Time. Il giovane milanese ha deciso di intrattenere i suoi followers tramite delle dirette su Instagram.

Non ci sarebbe niente di innovativo se fossero semplici dirette su Instagram, ma non è così. Tommaso Zorzi ha avviato questa rubrica, intitolata “Grande Fratello Covid“, in cui, durante alcune dirette su Instagram, intervista i suoi followers. In queste piccolo inerviste, però, non ciede fatti personali o argomenti trattanti la singola persona, bensì chiede loro come stanno trascorrendo la loro quarantena.

L’obiettivo è quello di intrattenere il più possibile tutti coloro che, giustamente e prudentemente, stanno decidendo di rimanere a casa rispettando le norme di sicurezza anti-contagio imposte dallo Stato Italiano. Così. in queste mini interviste, ne vediamo di tutti i tipi: ragazzi che raccontano di passare il loro tempo facendo giochi da tavolo oppure chi, per la noia, decide di dormire fino a tardi, per accorciare le giornate.

Tra gli altri, sono state intervistate, con lo stesso metodo, Aurora Ramazzotti, amica d’infanzia del ragazzo, e sua madre, la famosa Michelle Hunziker. L’intervista cadeva proprio nella piccolacelebrazione del compleanno dell’ultima figlia di Michelle Hunziker, Celeste Trussardi. La showgirl svizzera, racconta che, per intrattenere la festeggiata, hanno deciso di organizzare dei giochi con gli slime, tanto amati dalla bambina, che ha appena compiuto 5 anni.

Carino e interessante è stato anche l’ultimo giochetto organizzato dall’influencer: una diretta karaoke. Il ragazzo, infatti, ha deciso di chiamare sempre i suoi followers, ma questa volta di cantare con loro una canzone a loro scelta, mettendo su un “karaoke trasversale nazionale“. Quindi, anche qui, ne vediamo di tutti i colori: ragazzi che cantano le ultime hit del momento e altri che, invece, preferiscono cantare le vecchie glorie, come “L’emozione non ha voce” di Adriano Celentano.

Insomma, oltre che cercare di convincere i più giovani a seguire le regole, è anche giusto trovare un modo per intrattenerli il più possibile. Anche questo è un lavoro da influencer e Tommaso Zorzi lo ha affrontato alla grande!