Domenica scorsa è andata in onda una nuova puntata di Avanti un altro-pure di sera”, il game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Ospite della serata il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ovvero Tommaso Zorzi il quale durante uno sketch preparato con il conduttore ha citato la presentatrice Barbara D’Urso alla quale ha rivolto un sincero appello.

Fonte: Mediaset

C’è da dire che Tommaso Zorzi dopo il trionfo al Grande Fratello Vip non si è fermato un attimo. La sua carriera nel mondo dello spettacolo va a gonfie vele e attualmente oltre alle varie ospitate in diversi programmi televisivi, lo vediamo in veste di opinionista all’Isola dei Famosi. Ma è anche conduttore de Il Punto Z su Italia 1 e Mediaset Play. Insomma è molto presente in tv, ma non nelle trasmissioni di Barbara D’Urso. Una stranezza che ha fatto nascere il sospetto che tra i due possa esserci stato qualche attrito.

Fonte: Google

Zorzi, ospite nel serale di “Avanti un altro” ha dichiarato: “Tu Paolo sei nell’olimpo dei conduttori, ma c’è qualcuna più brava di te, è bravissima. Il mio sogno sarebbe conoscerla: è Barbara d’Urso. Il mio sogno è quello di andare da Barbara d’Urso, si può fare?”.

Tommaso Zorzi e Paolo Bonolis prendono in giro i programmi della D’Urso

Alle parole espresse da Zorzi Bonolis ha replicato “Sei un politico? Hai ammazzato qualcuno? Allora visto che sei gay devi fidanzarti con Gina Lollobrigida. Vai a casa sua, la circuisci, poi la baci e ti fai paparazzare sotto casa sua. Barbara ti chiama, è sicuro“.

Fonte: Mediaset

Zorzi ha inoltre rivelato di aver saputo che la D’Urso ha smesso di nominarlo nelle sue trasmissioni. E a tal proposito rivolgendosi alla presentatrice ha affermato che lui continuerà a nominarla sempre perché è una professionista che stima.