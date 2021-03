Tommaso Zorzi prende il posto di Barbara D’Urso? Ecco alcune interessanti novità

Il GF Vip ha fatto la fortuna di Tommaso Zorzi. La sua partecipazione al reality e la sua vittoria gli hanno dato una visibilità notevole. Al momento, l’ex gieffino è opinionista a L’isola dei Famosi affiancato da Iva Zanicchi. A quanto pare però, Mediaset ha ancora grandi sorprese in serbo per lui. Zorzi sta realizzando il suo sogno di stare in tv, passo dopo passo.

Giorgio Restelli, Direttore Risorse Artistiche Mediaset, sembra essersi molto affezionato all’influencer e alcune indiscrezioni rivelano che il vincitore del GF Vip, sta per diventare parte della rete televisiva in modo stabile. A rivelare questi rumors è il settimanale Vero, sulle cui pagine si legge che Tommy, dopo L’isola dei Famosi, potrebbe approdare su Canale 5 in un programma domenicale.

Una domanda nasce spontanea: cosa ne sarà del salotto di Barbara D’Urso, che va in onda proprio nella fascia oraria promessa a Tommaso? Sappiamo già che la Mediaset ha scelto di chiudere i battenti di Live non è la D’Urso. Dal 4 aprile il programma lascerà spazio a delle puntate speciali di Avanti un Altro di Paolo Bonolis. Dall’11 aprile, invece, dovrebbe allungarsi l’appuntamento con Domenica Live.

Questo programma infatti sarà diviso in due parti, una dedicata all’informazione e all’attualità, l’altra all’intrattenimento. In effetti, gli ascolti di Carmelita sono scesi da quando è arrivato il programma della Venier a fare concorrenza. Il cambiamento, si spera possa essere di giovamento. Sappiamo anche che Zorzi ha molto colpito nientemeno che Maurizio Costanzo. Zorzi è stato ospite a Radio 105 e in quell’occasione il marito di Maria De Filippi ha rivelato di aver ricevuto una pioggia di messaggi.

“Sono stupito, è un fenomeno mediatico” ha dichiarato Costanzo, che, proprio per questo, ha proposto a Tommaso Zorzi di essere ospite anche al Maurizio Costanzo Show. Insomma, Zorzi sta cavalcando l’onda del successo e le proposte per lui si moltiplicano. A quanto rivela Vero, presto Tommy dovrebbe condurre un format in seconda serata su Italia1.