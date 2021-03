Tommaso Zorzi rifiuta un ruolo all’Isola dei Famosi

Tommaso Zorzi è da poco rientrato nella sua casa di Milano dopo il trionfo al Grande Fratello Vip. Il giovane influencer avrebbe ricevuto secondo indiscrezioni una proposta come opinionista all’Isola dei Famosi, in partenza a breve su Canale 5. Sembrerebbe però che Tommaso abbia gentilmente declinato la proposta fatta da Mediaset. Evidentemente dopo 6 mesi di permanenza nella casa, non se l’è sentita di impegnarsi ad un nuovo reality che comunque prevede una durata di 2 mesi.

Intanto ora si sta godendo il ritorno a casa e la vittoria. Da poco ha ripreso anche a fare l’influencer aggiornando i suoi fan sui social, che in questi mesi sono aumentati notevolmente, su quello che fa ogni giorno.

Tommaso Zorzi è ritornato a fare l’influencer

Il ragazzo è stato informato di tutto quello che è successo fuori dalla casa del GF. La sorella Gaia, infatti, ha ben pensato di consegnargli delle slide, sulle quali ha messo a punto ogni avvenimento che ha avuto come protagonista il fratello in questi mesi e “acculturando” così il giovane Zorzi, pronto a replicare o ad ignorare quanto detto sul suo conto.

A riguardo l’Isola dei Famosi in partenza lunedì 15 Marzo, il cast è stato ufficializzato, così come le opinioniste che saranno Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini. Una coppia che promette di fare scintille. La proposta al gieffino, che si è fatto notare per la sua sagacia, per le sue domande ficcanti e pungenti, sarebbe potuto essere il candidato perfetto per questo ruolo, se non fosse che davanti alla proposta fattagli da Mediaset, Zorzi avrebbe declinato l’offerta. Ma siamo convinti che per Tommaso si apriranno ben presto le porte di una nuova avventura televisiva.

Fonte: Mediaset

Già al Grande Fratello con la conduzione del Late Show ha dimostrato grandi doti di showman riscontrando un grande successo sia nella casa che sui social.