Tommaso Zorzi emozionato, l’influencer si guadagna un premio importante e inaspettato. Questa stagione televisiva ha presentato al pubblico multiformat che hanno riscosso un grande successo. In particolare, i palinsesti Mediaset hanno generato dei programmi che sono stati capaci di tenere il pubblico incollati allo schermo. Ovviamente, complice di questi ascolti da record e anche la quarantena dettata dal covid-19.

Tra i personaggi TV che possono essere considerati una scoperta di quest’anno c’è senza dubbio Tommaso Zorzi. L’influencer Milanese è riuscito a farsi notare grazie alla sua partecipazione (e vittoria) al GF Vip. Questo traguardo assicurato a Zorzi una visibilità non indifferente. Tanto che subito dopo è riuscito ad immergersi completamente nel mondo dello spettacolo.

Attualmente, infatti, Tommy è opinionista dell’Isola dei famosi e di certo a un futuro assicurato nell’industria Mediaset. Nonostante il suo percorso artistico sia appena iniziato, Zorzi è investito già di un riconoscimento importante, che lo rende parte della storia del piccolo schermo. Questo premio arriva proprio a poche ore dalla fine ufficiale del palinsesto di questa stagione.

Ma di cosa si tratta nello specifico? A quanto pare Massimo Bernardini, che conduce Tv Talk, avrebbe deciso di assegnare al nuovo volto Mediaset il premio come personaggio rivelazione dell’anno. Zorzi accetta il premio con entusiasmo e con quella punta di sarcasmo che lo contraddistingue. In effetti, questo è stato un anno pieno di successi e occasioni per Tommaso e sicuramente questo premio sarà il modo fisico per conservarne un ricordo indelebile.

Un anno pieno di novità e di sogni realizzati per Tommaso, che è riuscito a prendere un’opportunità e a trasformarla nel l’inizio di una carriera che siamo sicuri sarà longeva. D’altro canto, Zorzi nasce dalla scuola di Alfonso Signorini, a cui si ispira particolarmente. Chi meglio del giornalista e conduttore per avviare la carriera dell’influencer? Insomma, Zorzi si è rivelato un astro nascente e tutti gli occhi al momento sono puntati su di lui.