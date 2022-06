Tommaso Zorzi in vacanza con il fidanzato: ecco quanto costa l’hotel super lussuoso

Per l'occasione è volato in Marocco in un resort super lussuoso. Ecco quanto costa.

Tommazo Zorzi si sta godendo le vacanze in compagnia del suo fidanzato Tommaso Stanzani. I due come documentato nelle storie di Instagram solo volati alla volta del Marocco, precisamente a Marrakech.

E per l’occasione hanno scelto uno dei resort più lussuosi ed esclusivi del paese ma anche del mondo. Zorzi e il fidanzato infatti alloggiano all’Hotel La Mamounia.

Si tratta di un resort molto apprezzato che in passato ha ospitato personaggi famosissimi del calibro di Charlie Chaplin, Marcello Mastroianni, Francis Ford Coppola, Winston Churchill, Charles de Gaulle, i Rolling Stones, Paul McCartney e tanti altri ancora.

Sapete quanto costa alloggiare presso La Mamounia? La storia dell’albergo risale al XVIII secolo quando da frutteto donato dal sultano Mohammed Ben Abdallah a suo figlio per le nozze, divenne un luogo di aggregazione dove si organizzavano feste in giardino.

Successivamente due secoli dopo accanto al frutteto fu costruito l’albergo che oggi è davvero enorme. Ha infatti 500 stanze tra camere, suite e riad immersi nel verde. A disposizione degli ospiti ci sono poi 5 piscine, 4 ristoranti, 4 bar, 1 spa premiata come una delle migliori al mondo, 1 sala cinema, 1 da gioco e tantissimi giardini.

Insomma soggiornare presso l’Hotel La Mamounia è un sogno che Tommaso Zorzi ha deciso di realizzare. Non ci sono dubbi che per le vacanze in Marocco questa location sia la più apprezzata.

Ovviamente il costo non è da poco. Gli ospiti possono scegliere tra diverse tipologie di camere. Non si sa Tommaso quale abbia scelto per il suo soggiorno, ma i prezzi variano dagli 585 ai 5.000 euro a notte per la suite. Per i riad invece la trattativa è riservata.

Facile immaginare comunque che nel complesso non è una vacanza che tutti possono permettersi. L’Hotel La Mamouna è davvero spettacolare tanto che lo stesso Winston Churchill si narra dicesse fosse l’hotel più bello in cui era mai stato.