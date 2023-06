Un’altra coppia famosa ha annunciato la loro separazione dopo 18 anni di matrimonio e 5 figli. Stiamo parlando di Tori Spelling e Dean McDermott. L’annuncio è arrivato lo scorso fine settimana sui social con un lungo post poi però cancellato.

“È con grande tristezza e cuore pesante che dopo 18 anni insieme e 5 figli fantastici, abbiamo deciso di prendere strade separate e iniziare un viaggio ognuno per conto nostro” – così esordiva il messaggio.

Fonte: web

E ancora: “Continueremo a lavorare insieme come genitori amorevoli e guideremo e ameremo i nostri figli in questo momento difficile. Chiediamo a tutti voi di rispettare la nostra privacy mentre ci prendiamo questo tempo per proteggere la nostra famiglia con amore, per superare questo momento. Grazie a tutti per il vostro sostegno e la vostra gentilezza” – la conclusione del post poi cancellato.

Non chiaro il motivo della separazione né tantomeno perché la coppia ha poi eliminato l’annuncio. Indiscrezioni dicono che Tori Spelling non si fidava più del marito dopo alcuni tradimenti di lui negli anni scorsi. Era il 2014 quando l’attore ammise di aver tradito la moglie dicendo di vergognarsi per ciò che aveva fatto. Poi è tornato il sereno, almeno fino ad oggi.

La storia d’amore tra Tori Spelling e Dean McDermott è iniziata nel 2005, quando si sono incontrati a Ottawa, in Canada, per le riprese del film Mind Over Murder. All’epoca erano entrambi impegnati e lei ha poi ufficializzato il divorzio da Charlie Shanian. Si sono sposati nel 2006 con una cerimonia privata celebrata alle isole Fiji.

Negli ultimi anni le voci di una crisi si susseguivano continuamente. Molti tabloid parlavano di problemi di coppia, di un periodo nero e di un riflessione sul loro futuro. Ora l’annuncio della separazione definitiva dopo 18 anni insieme tra alti e bassi.