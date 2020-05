Torna Bayside School 31 anni dopo l’ultima puntata Vi ricordate Bayside School? Dopo 31 anni il telefilm torna e il video del trailer è già un grandissimo successo

Torna Bayside School, il telefilm cult degli anni Novanta, che a 31 anni dalla sua ultima puntata torna a far parlare di se. Il primo trailer che è stato reso pubblico è stato già un grandissimo successo. Ma cosa è successo agli interpreti di Bayside School?

Le lezioni in una delle scuole più seguite del piccolo schermo ricominciano. E la campanella torna a suonare per molti dei protagonisti della serie originale. La nuova piattaforma di streaming NBC, Peacock, ha deciso di fare un viaggio nei ricordi e nella memoria, riportandoci ai tempi di Bayside School e dei loro protagonisti. Ac Slater e Jessie Spano, interpretati da Mario Lopez ed Elizabeth Berkley, sono un po’ cambiati così come è cambiato il loro ruolo nella nuova serie tv.

Nel primo trailer sono proprio loro i grandi protagonisti, intenti a ripercorrere in un viaggio dei ricordi quei momenti trascorsi a scuola. Slater chiede a Jesse se si ricorda com’era divertente andare al liceo. E lei gli chiede se pensa che sia tutto come 30 anni fa. Beh, in effetti le cose sono cambiate un po’: guardate che muscoli Mario Lopez!

Slater è l’insegnante di educazione fisica nella sua vecchia scuola. Jesse non sappiamo che ruolo abbia. In realtà del vecchio cast della serie tv vediamo solamente loro due, mentre scopriamo che ci sono nuovi interpreti e nuovi personaggi.

Il preside, ad esempio, è Jonathan Michael Higgins (Ronald Toddman). Tra gli studenti che vediamo nel trailer ci sono Mac Morris (Mitchell Hoog), figlio di Zach Morris (Marc Paul Gosselaar). Poi c’è Daisy, che ha il volto di Haskiri Velazquez, Dexter Darden, che invece è Devante.

La data esatta dell’uscita del nuovo Bayside School non è ancora nota, anche perché la produzione, come molte altre, risente dello stop imposto dall’emergenza Coronavirus. Noi non vediamo l’ora di poter rivedere almeno in parte il cast in quella mitica scuola!