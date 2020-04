Torna il celebre programma “Non è la Rai” di Gianni Boncompagni Su Mediaset Extra andranno in onda le più belle puntate di "Non è la Rai"

Presto sarà trasmesso ancora una volta il famoso programma “Non è la Rai” di Gianni Boncompagni e Irene Ghergo. A partire dal 13 aprile tutti i lunedì andranno in onda le repliche delle puntate più belle di “Non è la RAI” su Mediaset Extra. Torna in TV uno dei programmi più seguiti degli anni 90!.

Le puntate andranno in onda alle ore 21. I telespettatori degli anni 90 andavano in visibilio dinanzi ai volti delle ragazze di “Non è la Rai”. Alcune di loro sono poi diventate famose celebrità. Molte, negli anni a seguire, le abbiamo ritrovate nel piccolo e grande schermo nei ruoli di attrici, showgirl e conduttrici.

Alcuni dei nomi più noti sono quelli di, Ambra Angiolini, Alessia Merz o Antonella Elia, Miriana Trevisan e Claudia Gerini, Pamela Petrarolo, Sabrina Impacciatore, Alessia Mancini e Laura Freddi. La conduzione dell’amato programma all’inizio era stata affidata a Erika Bonaccorti, che ha svolto un lavoro eccellente.

Successivamente Gianni Boncompagni passò il testimone a Paolo Bonolis. Solo nella seconda stagione, le ragazze, diventano finalmente le protagoniste assolute ed indiscusse del programma. Infatti nella seconda stagione, le ragazze si auto gestivano, in totale assenza di una figura vera e propria di conduttore.

Le redini, poco a poco, passarono alla talentuosa Ambra Angiolini, che fece le veci della padrona di casa. La ritrasmissione delle puntate salienti di “Non è la Rai” su Mediaset Extra andrà in onda col none di “Non è la Rai Night”. Per la messa in onda, saranno scelte le puntate più belle e significative, di tutte le stagioni.

Un’occasione per rivivere le vecchie emozioni del passato, per chi come me, ricorda con tenerezza quel periodo. Tutti i volti noti e ancora molto amati. Il format di “Non è la Rai” è uno dei più riusciti, seguiti e apprezzati, degli anni 90. Moda e balletti furono colonne portanti di quei tempi.