Torna l’amatissimo “Bim Bum Bam” su Mediaset Extra, la TV per bambini Mediaset Extra ripropone le più belle puntate di "Bim Bum Bam" con Paolo Bonolis e Licia Colò

Mediaset Extra ha deciso dopo “Colpo Grosso” e “Non è la Rai” di riproporre un grande successo del passato. Un colosso degli anni ’80 e ’90 dedicato alla televisione per ragazzi. Infatti, da venerdì 17 Aprile dalle ore 21:00 alle ore 12:00, verranno trasmessi i migliori episodi di “Bim Bum Bam”. Si avete capito bene, torna l’intramontabile Uan.

Questo amatissimo programma andava in onda nel 1982 su Italia Uno, che vede protagonista un giovanissimo e bravissimo Paolo Bonolis. Il conduttore nel 1990/1991 abbandonò “Bim Bum Bam” e decise di dedicarsi a programmi per adulti.

Il suo posto venne occupato da Marco Bellavia, un amatissimo Roberto Ceriotti e l’immancabile Alessandro Gobbi. La trasmissione prese così il nome di “Gang di Bim Bum Bam”. Le puntate che verranno riproposte saranno una carrellata di successi.

Ripercorreremo gli episodi più amati con Paolo Bonolis, Licia Colò, Manuela Blanchard, l’indimenticabile pupazzo Uan, Marco Bellavia e tutti i partecipanti che si sono succeduti negli anni. Uan fu il protagonista indiscusso e amatissimo da tutti i bambini.

Mediaset Extra ha deciso che dopo aver mandato in onda “Bim Bum Bam” a seguire, trasmetterà in rete fino alle 2, cinque episodi di “Arriva Cristina” e “Licia dolce Licia”, ambedue trasmesse da Cristina D’Avena. Ricordiamo che la cantante ha realizzato le più belle colonne sonore dei cartoni animati di quei tempi.

“Licia dolce Licia” andò in onda nel 1988 su Italia Uno con Cristina D’Avena, che era già protagonista della serie TV inspirata totalmente a “Kiss me Licia”. Nella serie Cristina D’Avena interpretava un’audace Licia protagonista delle serie TV.

Mediaset Extra in questi giorni, ci sta regalando una serie di successi, provenienti dal passato. Nel cuore della notte, si potrà fare un tuffo nel passato e trascorrere qualche momento di spensieratezza. A nostro parere la TV del passato rappresenta un pezzo di storia. Quindi non ci resta che augurarvi una buona visione. Torneremo tutti bambini per un paio d’ore.