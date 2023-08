Per la scomparsa di Toto Cutugno, Pupo si commuove in diretta, non riuscendo a trattenere le lacrime, quando i giornalisti gli chiedono di ricordare l’amico e il collega. Il cantante, conosciutissimo anche all’estero per i suoi brani di successo, si è spento all’età di 80 anni. Tante le parole di cordoglio per il suo decesso. Come quelle di Enzo Ghinazzi, che si commuove profondamente parlando di lui.

Pupo e Toto Cutugno erano grandi amici. La scomparsa del grande cantante italiano ha lasciato un dispiacere profondo in tutti coloro che lo hanno amato e conosciuto. Come Enzo Ghinazzi, che in occasione di un collegamento telefonico nel corso della puntata de La vita in diretta estate si è commosso.

Il 22 agosto, al telefono con il programma televisivo, Pupo si è messo a piangere, ricordando l’amico e il collega che è scomparso all’età di 80 anni. I due hanno condiviso insieme un pezzo di strada importante per le carriere di entrambi.

Sono distrutto. Tante cose mi tornano in mente. Ricordo quando nel 1980 abbiamo ridato vita al Festival di Sanremo. Io e lui eravamo già famosi, grazie a dei successi negli anni ’70. Il Festival era in crisi e decidemmo di andare a Sanremo. Gianni Ravera chiamò me e Toto Cutugno e ci pregò in ginocchio di partecipare al Festival. Ci pregò di rilanciare il Festival, lo presentava Benigni. Toto arrivò primo e io terzo. Da lì ripartì la storia del Festival.

In occasione del Festival di Sanremo di quell’anno, Toto Cutugno vinse l’edizione della kermesse con la canzone Solo Noi. Pupo, invece, arrivò terzo con un brano poi diventato popolarissimo, Su di noi.

Toto Cutugno e Pupo, una lunga storia di una grande amicizia

Toto Cutugno era una persona straordinaria, ho condiviso 40 anni della mia vita insieme a lui in giro per il mondo. Abbiamo condiviso tutto, anche le fidanzate. Ricordo l’ultima volta che abbiamo fatto un tour insieme in Canada, eravamo io e lui da soli con le nostre band, io cantai per primo…

A questo punto Pupo si commuove e non riesce più ad andare avanti, ricordando l’amico e il collega scomparso a 80 anni.