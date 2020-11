Se c’è una cosa che un po’ tutti amiamo fare d’inverno è rinchiuderci in casa e fare binge watching. Se rientrate in questa categoria ecco tre serie tv in uscita assolutamente da inserire già da adesso nella lista dei preferiti.



Tre serie tv in uscita che proprio non puoi perderti questo inverno

Iniziamo la nostra selezione a partire da un giallo, in onda su Netflix a partire dal 13 novembre. Il suo nome è I Favoriti di Mida e tenetelo bene in mente perché questa serie vi regalerà un sacco di soddisfazioni.

Per gli amanti del giallo, arriva dalla Spagna I Favoriti di Mida, serie tv ispirata ai racconti di Jack London. Ci troviamo a Madrid, nei giorni nostri, dove vive Victor Genovés, un uomo d’affari sotto ricatto: se non pagherà la somma richiesta da quelle persone soprannominate gli uomini di Mida verranno uccise persone a caso in ogni data e luogo stabilito finché questi non raggiungeranno i loro obiettivi.

La Regina degli Scacchi adesso su Netflix

È appena stata pubblica e non si fa che parlare di lei, di questa strabiliante e coinvolgente serie. Tra le serie tv in uscita oggi troviamo La giocatrice di scacchi che vede protagonista Beth Harmon, una ragazza geniale.

La sua genialità, lei la scopre da bambina quando abbandonata dal padre e rimasta orfana dopo la morte della madre, impara a giocare a scacchi da Mr. Shaibel, il custode dell’orfanotrofio per ragazze del Kentucky dove cresce.

Quel gioco, che era il rifugio da bambina, diventerà presto la sua ragione di vita. Non vi diciamo altro, ma vi invitiamo a sintonizzarvi subito su Netflix per inserire la serie tra quelle da vedere.

Tra le serie tv in uscita anche Barbari, disponibile su Netflix

Nell’anno 9 d.C., diverse tribù germaniche si uniscono per sfidare le quasi invincibili legioni romane: la battaglia nella foresta di Teutoburgo cambierà la storia dell’Europa.

Questo è l’inizio di Barbari, una serie tv che mette in scena durante il sanguinoso scontro il legame di tre amici d’infanzia che si troveranno a condividere un tragico destino.

Le loro storie si intrecciano in un crescendo di tensione che si districa attraverso una storia avvincente che cambierà per sempre le vite dei tre amici e vi lascerà incollati davanti allo schermo.