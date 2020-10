Jessica balla per Antonino e commuove tutti quanti a Tu si que vales. I giudici si sono sciolti in lacrime durante la sua esibizione. E anche il nutrito pubblico da casa, che segue assiduamente la trasmissione in onda su Canale 5, non ha potuto far altro di fronte alla storia dei due ballerini. Impossibile non piangere.

Jessica Carbone si è esibita nella puntata di sabato 24 ottobre di Tu si que vales. La giovane ballerina ha sicuramente portato in scena il momento più toccante di tutta la serata.

Jessica Carbone ha infatti raccontato della sua storia d’amore con Antonino, un ragazzo che purtroppo non c’è più. E al quale lei ha voluto dedicare una coreografia che ha fatto commuovere tutti quanti, complice anche la musica di sottofondo.

Alla fine Jessica ha alzato le mani al cielo, quasi a voler abbracciare Antonino Oricchio, il suo fidanzato, purtroppo morto molto giovane l’anno scorso. Durante l’esibizione sullo schermo scorrevano le foto che li ritraevano felici. Prima che il destino decidesse di spezzare di colpo tutti i loro sogni.

Jessica balla per Antonino, la loro storia d’amore in tv

Finita l’esibizione, la ballerina 23enne ha raccontato ai suoi giudici la sua triste storia d’amore e di come il suo grande amore sia volato in cielo troppo presto.

Fonte Youtube Globo News

Jessica ha dedicato l’esibizione ad Antonino. Ed è merito del ragazzo scomparso che lei è riuscita a salire su quel palco, perché lui è sempre dentro di lei.

Quando lui è morto aveva smesso di ballare, promettendo al suo amore di ritornare a indossare le scarpette da ballo solo per lui. E la promessa è stata mantenuta.