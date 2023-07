Tu Si Que Vales, Sabrina Ferilli litiga con una concorrente: l’anticipazione

In questi giorni presso gli studi Elios di Roma sono iniziate le registrazioni delle prime puntate di Tu Si Sue Vales. Alla conduzione del programma vedremo Giulia Stabile, affiancata da Alessio Sakara e da Martin Castrogiovanni. Novità di questa edizione è la presenza di Luciana Littizzetto, entrata nella giuria al posto di Teo Mammucari. Stando alle indiscrezioni, pare che nelle prime registrazioni della trasmissione Sabrina Ferilli abbia avuto una lite con una concorrente.

Nel corso delle ultime ore il nome di Sabrina Ferilli è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando a quanto emerso, pare che l’attrice si sia resa protagonista di una lite con una concorrente dopo uno scherzo organizzato da Maria De Filippi.

La notizia è stata resa pubblica da ‘SuperGuiva Tv’ che, in merito a questa vicenda, ha rivelato:

In studio pare esserci stata una grossa lite con un concorrente convinto che la Terra sia piatta, no vax e negazionista in generale. Il pubblico ha partecipato attivamente allo scontro esprimendo con grande clamore la propria opinione e chiedendone a gran voce l’uscita dallo studio.