Tù si que vales: Teo Mammucari lascia la giuria del programma: ecco spiegato il motivo Teo Mammucari, giudice del talente-show Tù si Que Vales, lasciavil ruolo di giurato nella trasmissione; tornerà, però, con un nuovo progetto

Tra coloro che prendono parte alla gestione di Tù si que vales, talent-show di Maria De Fillippi, presentato da Belen Rodriguez, non figurerà pù Teo Mammucari, il quale ricopriva il ruolo di giurato. Da ciò che ,però, riportano diversi giornali, pare che Teo Mammucari tornerà in video con un nuovo progetto, ma che non sarà fisicamente presente a settembre nello studio televisivo.

Teo Mammucari era ormai da quattro anni facente parte della giuria della trasmissione, entrato come quarto giurato nel 2016. L’unica cosa che si sa è che ha deciso di lasciare la trasmissione per concentrarsi su un nuovo progetto televisivo.

La rivista “Chi“, di Alfonso Signorini, riguardo questa storia, riporta queste parole:

“Cambio di giuria a Tú sí que vales, il programma dei record di Maria De Filippi. Nella prossima edizione, confermati la De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli. Non ci sarà invece Teo Mammucari, che tornerà in video con un nuovo progetto.”

Per il resto, non si sa ancora se contiueranno la conduzione del programma Belen Rodriguez,Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, dato che non è ancora stato rilasciato nulla. I tre, infatti, ha conducono il programma già da un po’ di edizioni a questa parte. Una cosa è certa, però, : se Teo Mammucari lascia la trasmissione, allora Sabrina Ferilli resterà inclusa nel programma. Tutti hanno notato come la sua presenza abbia dato un tocco frizzantino e nuovo a tutto il programma, sarebbe ottimo, soprattutto per gli ascolti, che lei rimanesse in pianta stabile.

Come quasi tutte le trasmisisoni Mediaset e come ogni anni, Tù si que Vales tornerà in onda sulla televisione nazionale il prossimo autunno. Probabilmente potrebbe ricominciare a Settembre, se però non ci saranno ritardi come l’anno scorso, creati per dare spazio alla messa in onda di Amici Celebrities. Le registrazioni della trasmissione, però, prenderenno luogo già questa estate, a Roma, negli studi Mediaset.