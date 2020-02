Tutte le anticipazioni sulla puntata di domani del Grande Fratello Vip Tutte le anticipazioni sulla puntata di domani del Grande Fratello Vip, ci sarannoi, ingressi a sorpresa, confronti e love story, tante novità

Da lunedì torna in onda il Grande Fratello Vip, la casa più spiata di Italia. Quest’anno condotta dal grande Alfonso Signorini. Domani un’altro ingresso a sorpresa per un confronto con Antonio Zequila, che senza dubbio sarà un ingresso tutto al femminile, una vecchia love story. Finora sono tre di donne che si sono presentate per il latin lover Er Mutanda.

Lo abbiamo visto confrontarsi la settimana scorsa con Eva Robin’s e Valeria Marini, ora chi sarà la nuova ex fiamma dell’attore? Eccovi svelata un’anticipazione a parlare con Antonio Zechila sarà proprio Lory Del Santo. Siamo tutti curiosi e pronti a vedere e sentire cosa hanno da raccontarci. Ma la serata di domani, come già anticipato, sarà piena di visite, infatti ci sarà una visita a sorpresa anche per Pago, che sta vivendo la sua storia d’amore con Serena Eunardi.

Ma c’è qualcuno che non è affatto d’accordo e vuole digli qualcosa, ma vuole farlo guardandolo negli occhi. Volete sapere chi è? è proprio lei Miriana Trevisan la sua ex moglie e madre del loro bambino Nicola, il quale afferma Miriana :”non guarda più il suo padre in tv“.

Di sicuro non la manderà a dire:”anche perché” prosegue: “la sorpresa nella casa non doveva essere Serena Eunardi ma bensì nostro figlio questa avventura Pago doveva affrontarla da solo lei non centra niente“. Altro argomento che si affronterà domani sarà il bacio tra i giovanissimi Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia coppia che ha ricevuto la benedizione da parte della mamma di Paolo l’attrice Eleonora Giorgi benedizione data ancor prima dell’inizio della storia tra i due.

Ma le anticipazioni non sono finite qui, ci sono delle novità anche per Antonella Elia, che nella scorsa puntata aveva visto delle foto del proprio fidanzato Pierto Delle Piane paparazzato in dolce compagnia della sua ex Fiore Argento. Una serata piena di colpi di scena da non perdere