“Tutti hanno paura di Alfonso Signorini. Il GF Vip deve cambiare conduttore”: duro attacco dell’ex gieffino

La quinta edizione del Grande Fratello Vip non sembra essere priva di polemiche. Il reality portato allo stremo ormai, sta ricevendo diverse critiche, soprattutto dagli ex concorrenti.

Preso di mira è Alfonso Signorini, il conduttore ha letteralmente diviso il pubblico tra chi lo ama e chi, invece, ha qualche dubbio sulla sua figura all’interno del reality.

Il condottare è al timone di un programma condotto prima da Ilary Blasi, poi Alessia Marcuzzi ed infine Barbara D’Urso. Le conduttrici hanno sempre dimostrato forte carisma ed ironia alla conduzione.

Ora, a giudicare la sua figura e anche il suo atteggiamento nei confronti dei concorrenti è Salvo Veneziano, un concorrente squalificato durante la partecipazione al reality.

“Il gossip la fa da padrone perché è di questo che vive Alfonso Signorini. Secondo me il programma dovrebbe essere ben altro ed è per questo che porto avanti la mia campagna contro Alfonso Signorini. Però la ruota gira e se al timone dello show arrivassero Alessia Marcuzzi, Ilary Blasi o Barbara d’Urso, tanti di noi potrebbero avere la loro rivincita.“

L’ex concorrente continua facendo commenti sul ruolo del conduttore all’intento del programma. Secondo Salvo Veneziano, la sua figura di direttore di un giornale così importante sicuramente ha un effetto sui concorrenti.

Tutti hanno paura di lui e non smettono di elogiarlo, sperando di essere chiamati nella prossima edizione. Io sono una mina vagante, non ho paura di lui e di nessuno in generale. Dico sempre quello che penso e non mi vergogno delle mie idee, perché non vivo di televisione. A differenza di tanti altri io fuori dalla tv ho una mia vita e una bella famiglia.

Poi nella casa è tutto un dramma i concorrenti non fanno altro che piagnucolare. Il GF Vip dovrebbe cambiare conduttore e puntare sui veri famosi. La presa in giro del presentatore per la crisi di nervi di Maria teresa l’ho trovata una mancanza di rispetto. Fossi stato in Guenda avrei ripreso Signorini in diretta per difendere mia madre.