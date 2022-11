Tutti hanno riso di questa ragazza quando ha sposato quest’uomo. Anni dopo, però, è arrivato il loro pentimento: ecco perché

In questi ultimi giorni sul web non si fa altro che parlare della storia di Kate, una ragazza che ha deciso di sposare un uomo deriso da tutti. La coppia è stata presa in giro a causa dell’aspetto dell’uomo. Nel corso degli anni, però, tutti coloro la maggior parte delle persone si è pentita del loro comportamento. Scopriamo insieme il motivo.

In un’intervista rilasciata ad una radio locale, Kate ha rivelato di essere una donna molto felice e di non essere affatto triste per la sua scelta di voler sposare Godfrey Baguma, un uomo di 47 considerato come il più brutto dell’Uganda.

Nonostante Godfrey sia deriso dalla maggior parte delle persone, non tutti sanno che egli soffre di una malattia rara sconosciuta. Nel 2002 ha partecipato a un concorso dove ha vinto il titolo di più brutto dell’Uganda. Ciò gli ha permesso di trarre dei guadagni per lui e per la sua famiglia.

Questo è quanto dichiarato da Kate ad una radio ugandese:

Una volta che trovi un uomo che pensi sia giusto per te, non ascoltare quello che dicono gli altri. Segui il tuo cuore. L’aspetto fisico e il denaro non dovrebbero essere un problema.

Nonostante tutti gli ostacoli che la vita gli ha posto davanti, Godfrey ha ottenuto tutto ciò che voleva ed è diventato un uomo soddisfatto e felice. Quando ha incontrato Kate, egli ha deciso di sposare la sua fidanzata che è poi rimasta incinta.

Kate ha rivelato che al sesto mese di gravidanza ha lasciato suo marito, ma in seguito ha deciso di tornare da lui. Queste sono state le parole che hanno convinto Kate a rimanere con Godfrey:

Non ho scelto di apparire come sono. Se questo è un problema per te, sentiti libero di andartene.

Oggi Kate e Godfrey sono felicemente sposati dal 2008 e insieme sono diventati genitori di ben sei figli.