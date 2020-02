Tutto sulla finale di Sanremo 2020 Diodato vincitore del festival di Sanremo 2020, arrivano in finale con lui anche Francesco Gabbani e i Pinguini Tattici Nucleari rispettivamente secondi e terzi

Il Festival di Sanremo 2020 lo vince Diodato con la canzone Fai Rumore. Il cantante alla seconda partecipazione al Festival si aggiudica la vittoria, nello scontro finale tra Francesco Gabbani con la canzone Viceversa e i Pinguini Tattici Nucleari con la canzone Ringo Starr.

Diodato non è solo il vincitore di questa settantesima edizione di Sanremo, ma si porta a casa anche il premio della critica, della sala stampa, il premio Mia Martini e premio Lucio Dalla, Il premio Tim lo porta a casa la canzone di Francesco Gabbani, il premio Bigazzi va Tosca con la canzone Ho amato, per la migliore orchestra, Il premio Bardotti va a Eden con la canzone Rancore per il miglior testo.

Serata infinita quella di ieri sera del Festival di Sanremo con picchi di ascolto da record. La classifica di gradimento a inizio serata rispettava in grandi linee il risultato che si è ottenuto a fine serata,tranne per una. Primo posto Diodato a seguire Gabbani e terzo le Vibrazioni, ampiamente fischiato del pubblico quando quest’ultima non è rientrata nella classifica finale. Fiorello con le sue battute a riempito l’Ariston di sanremo di risate “ ieri sera c’erano cose mai viste, Morgan che rincorreva Bugo, Rita Pavone che giocava a burraco con Dua Lipa, Piero Pelù che struccava Achille Lauro.

Il figlio di Amadeus quando è iniziato il festival aveva 8 anni oggi ne ha 11. Questo è il festival più bello di tutti, sono spariti tutti, Salvini, Zingaretti, ho visto Floris che parlava di pensioni con Elettra Lamborghini. Ci hanno proposto di fare Sanremo bis, la risposta la daremo alla fine di questa puntata cioè la settimana prossima” ironizza Fiorello è il pubblico esplode.

Il vincitore del Festival Diodato con la sua canzone fai Rumore dal significato profondo è decisamente in linea con i temi Sanremesi “questo brano è un invito a farsi sentire a non soffocare nel silenzio della incomprensione” ci spiega il cantante premi meritati i suoi.