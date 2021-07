Un ex tronista di UeD si è reso protagonista di una storia di eroismo. Alessandro D’Amico è riuscito a salvare la vita di sua sorella in un gesto che ha dell’incredibile. Questo ragazzo è stato il primo ad inaugurare il trono gay di Maria De Filippi, è già per questo era passato alla storia. Ora Alessandro torna al centro dell’attenzione per aver donato un rene a sua sorella.

La giovane donna stava rischiando la vita nella lotta contro una tremenda malattia, ma suo fratello ha detto no. Eppure, diversamente da quanto i più potrebbero pensare, non si tratta di semplice amore fraterno. D’Amico aveva fatto una solenne promessa a sua madre quando era appena un ventenne. Purtroppo, Alessandro non ha potuto salvare anche lei, ma adesso ha deciso di riscattarsi.

L’ex tronista di UeD, ha mantenuto la sua promessa e di certo sua madre avrebbe il cuore ricolmo d’orgoglio nel vederlo. La notizia è stata divulgata proprio Alessandro in un post di Instagram: “Una promessa che feci a me stesso. Quando a 20 anni mi rendi conto di essere inutile e di non poter fare nulla per salvare nostra madre”.

“Lentamente ho guardato i mesi, gli anni rubarmi via la cosa più preziosa che avevo e lasciarmi un vuoto che ancora oggi non sono capace di colmare!”. Le cose non potevano andare ancora una volta in quel modo orribile. Così Alessandro ha preso in mano le redini del destino cambiando le sorti della sorella e donandole una nuova vita.

Ecco che cosa ha detto su questo splendido gesto: “Questa volta ho detto no! Questa volta non sono scappato. La paura non è stata padrona, anzi, l’amore è stato l’unico faro che mi ha illuminato il cammino.. Un cammino tanto diverso ma pur sempre unito dalla stessa essenza. A+”. Uno splendido epilogo per una storia travagliata.