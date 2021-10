La nuova stagione di UeD è ripartita da poco più di un mese e con lei anche le nuove sfilate di moda. Anche quest’anno per la passerella non potevano mancare temi intriganti e l’aiuto (per chi ne ha bisogno) della consulente d’immagine Anahi. Il tema per questa nuova e prima sfilata è: come seduco un uomo.

Tocca al parterre femminile esibirsi su questa tematica. La dama Isabella Ricci decide di fare da sola la scelta per il suo outfit, senza l’aiuto della stilista. L’abito della dama attira al vaglio di Anahi che decide di bocciarlo. La donna fa il suo ingresso in studio e da lì a poco si solleverà un vespaio di polemiche. Isabella per la passerella sceglie un vestito dalla tinta fucsia, gonna lunga con poco strascico e manica di velo ampia.

Tacco alto ma niente scollature. Insomma un outfit di sicuro molto sobrio, raffinato e castigato. Il cavaliere Armando Incarnato vota la sfilata della dama e l’abito con un bel 3 e, di tutto punto, aggiunge: “È agghiacciante, non è seducente”. Ovviamente non tarda l’intervento dell’opinionista Tina Cipollari, che prende le difese della Ricci e attacca il cavaliere, dando un bel 10 come voto.

“Dipende da che tipo di uomo vuoi sedurre” risponde la Cipollari, chiaro riferimento contro Incarnato. Anche Gemma ha qualcosa da ridire: “Non va premiato anche l’impegno, un po’ di originalità, la scelta e il fatto di mettersi in gioco?” sottolineando che la sua antagonista in realtà a suo dire ha peccato di impegno e fantasia. Si solleva un vero vespaio di polemiche.

Fonte studi UeD

Tutti contro la dama Isabella, la quale sostiene che la seduzione va di pari passo all’eleganza e di conseguenza non ha bisogno di essere conquistata con scollature o merce messa in esposizione. Il perfetto contrario di ciò che ha scelto di fare la Galgani.