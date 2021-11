UeD: Andrea Nicole ha una reazione inaspettata. La tronista scappa

La stagione di UeD sta appassionato i telespettatori. In particolar modo ad attirare l’attenzione del pubblico è il trono di Andrea Nicole. La ragazza che da pochi anni ha terminato il suo percorso di transizione da uomo a donna. Le ultime puntate sono state piene di colpi di scena a partire dal trono over, nel quale non sono mancate le divergenze tra dame e cavalieri.

Nel trono classico, i riflettori sono puntati su Matteo, il ragazzo che ha da poco fatto la sua scelta, uscendo dagli studi con la corteggiatrice Nicole. Mentre, come ben ricordiamo tutti Joele è stato allontanato dal programma. Scelta presa dalla redazione quando si è venuto a scoprire che il tronista cercava un collegamento fuori dal programma con Ilaria.

Ma torniamo a ciò che ad oggi appassiona il pubblico, quindi ad Andrea Nicole, la quale ha fatto un gesto che ha spiazzato sia i suoi corteggiatori che i fans. Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. Andrea sta terminando il suo percorso di conoscenza con Ciprian e Alessandro. Con entrambi si è concessa più di un esterna ed è palese l’interesse che intercorre con il due.

I corteggiatori sono decisamente molto differenti e la tronista fa trasparire un affetto sincero per ognuno di loro. Ma qualcosa turba l’animo della tronista, la quale fa un gesto inaspettato. Il tutto sembra essere scatenato dalla puntata in cui Matteo Fioravanti ha fatto la sua scelta. L’emozione di quel momento ha sollevato uno spavento che ha portato Andrea alla decisione di scappare.

Nell’ultima puntata è la stessa tronista ad ammettere che la sua prima reazione dopo la scelta è stata quella di fuggire via e decidere così di non non voler fare l’esterna con nessuno dei suoi corteggiatori in quanto non si sarebbe sentita a suo agio. Le reazioni dei ragazzi a tale notizia sono completamente differenti. Ciprian chiede più volte di Nicole alla redazione, mentre Alessandro solo una volta.