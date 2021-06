Tra le ex troniste più amate dal pubblico di UeD c’è senza dubbio Anna Mufanò. La donna aveva partecipato all’edizione del dating show del 2014. Seduta sul trono del programma di Maria De Filippi, Anna scelse di uscire insieme al corteggiatore Emanuele Trimarchi.

L’ex tronista, dopo la fine della storia con il suo corteggiatore, ha preso le distanze dal mondo dello spettacolo e si è ritirata a vita privata. Attualmente, la Munafò è sposata con Giuseppe. Insieme lui, nel giugno del 2020, Anna ha avuto un bambino, che ha deciso di chiamare Michael. Ma l’ex tronista di UeD recentemente è tornata a far parlare di sé per un altro motivo.

La donna, infatti, si è resa protagonista di un lungo sfogo sui social, in cui ha rivelato una verità che spesso affligge molte donne. Anna ha raccontato di essere uscita di casa dopo molto tempo e di essersi sentita fortemente giudicata per i molti chili che ha guadagnato nell’ultimo periodo.

“Ieri sono uscita dopo tanto tempo. Devo dire che non vi nego che gli occhi addosso di chi ti guarda e pensa “guarda quanto si è ingrassata” li ho sentiti. Si, ho 28 kg in più, che si vedono e che non nascondo, come non nascondo neanche che per qualche istante ho provato anche imbarazzo nei confronti di chi ieri mi ha trasmesso questo pensiero. Siamo belle a prescindere, anzi bellissime“ dichiara.

Per fortuna, i commenti di solidarietà e amore per il proprio corpo sono piovuti da parte dei followers di Anna. Qualcuno scrive ad esempio: “È diventato snervante e avvilente per tutte noi e adesso che arriva l estate sarà sempre peggio… Questa corsa al raggiungimento di canoni estetici stereotipati e lontani anni luce dalla natura umana sta facendo milioni di vittime e non si muore soltanto nella maniera tradizionale, esiste anche la morte del benessere psicologico…. Bisogna lottare ancora molto per fare accettare le diversità qualunque esse siano!”. Un forte messaggio che dovrebbe colpire tutti.