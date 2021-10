Le puntate di UeD stanno man mano prendendo piede e i telespettatori assistono di volta in volta a scontri e colpi di scena. Lo show di Maria De Filippi in onda su canale cinque alle 14:45 è ormai un appuntamento fisso per tutti i fans. Questa volta al centro studio si parla dell’andamento delle coppie che si sono appena formate.

Gemma Galgani racconta la sua travolgente conoscenza con Costabile e Isabella Ricci quella con Massimo. Ma proprio riguardo quest’ultimo, la dama Ricci dovrà presto fare i conti con le accuse di un altro cavaliere del parterre maschile: Armando Incarnato. Mentre Gemma raccontava la sua storia non sono mancati gli scontri con la sua nemica: l’opinionista Tina Cipollari.

La dama torinese si emoziona nel rivedere l’esterna da lei fatta con Costabile e Tina raccoglie ogni pretesto per mettere becco, soprattutto quando il cavaliere rivela di essere stato invitato da Gemma a casa sua. L’uomo racconta: “È stata una serata davvero molto speciale, lei è una donna molto attenta e l’accoglienza è stata bellissima. Ci siamo messi sul divano ci siamo stretti le mani e ci siamo abbracciati e c’è stato anche lì un bacio molto passionale”.

La parola passa a Isabella, che racconta la sua storia con Massimiliano: “All’inizio ero un po’ titubante, successivamente lui mi ha invitata ad uscire, ci siamo rivisti anche ieri sera. Durante la settimana ha avuto un atteggiamento ineccepibile, è molto premuroso. Dopo la cena in ascensore ci siamo baciati ed è stato molto bello”.

Fonte studi UeD

Ma la frenesia di intervenire di Armando interrompe il racconto. Incarnato prende spunto per attaccare la dama ancora una volta per la sua pagina social. Infatti il cavaliere partenopeo è convinto che la dama abbia creato la pagina solo per denigrare alcuni partecipanti del programma. Ma la dama non demorde e rimanda al mittente le accuse e dice: “La scorsa puntata mi hai offesa affermando hai detto che io gioco sulla mia sordità. Non accetto le tue scuse su questo argomento. Tu hai offeso tutte le persone come me. Sei ignorante e irrispettoso”.