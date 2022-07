Gli studi di UeD hanno chiuso i battenti da ormai diverso tempo eppure i protagonisti del dating show (soprattutto quelli del trono over) continuano a tenere alta l’attenzione su di sé.

Il pubblico è sempre stato incuriosito dalle vicende personali di dame e cavalieri del parterre del programma. Di contro gli stessi volti più noti del dating show amano condividere informazioni con i loro seguaci più appassionati.

Di recente a far discutere è stato uno dei personaggi più chiacchierati del parterre maschile del programma. Spesso finisce al centro delle polemiche per via del suo modo particolare di relazionarsi alle dame. Avete già capito di chi stiamo parlando?

Ovviamente del cavaliere partenopeo Armando Incarnato che, stavolta, finisce nel mirino degli esperti di gossip per via di una rivelazione inaspettata che lo metterebbe in cattiva luce davanti a tutti i suoi fans. Come i più attenti già sapranno, Armando ama condividere stralci della sua quotidianità con i suoi followers. Nelle ultime ore ha postato uno scatto che sta facendo molto discutere.

L’uomo si è mostrato con il suo consueto sguardo affascinante seduto su una moto. Il tag della località citava Montecarlo, nel principato di Monaco, località molto gettonata per delle vacanze di lusso. Fin qui nulla di strano, se non fosse che molti sono convinti ci sia qualcosa che non torna.

Infatti, subito ha iniziato a circolare sul web la voce secondo cui Armando in realtà non sarebbe affatto a Montecarlo. Il rumor è ufficialmente confermato dalla soffiata di un utente arrivata a Deianira Marzano: Incarnato si troverebbe in realtà in Liguria, a Ventimiglia.

Questa la dichiarazione dell’utente: “La città dove abito e tra l’altro in un ristorante vicino casa mia. So che è andato in questo ristorante perché aveva bisogno di pubblicità”. Insomma, Armando non riesce proprio a fare a meno di stare sotto ai riflettori e nel bene o nel male, purché se ne parli.