Il parterre del trono over di UeD si può ben dire abbia creato dei veri e propri personaggi pubblici. Tra questi volti iconici del format di Maria De Filippi di sicuro è da inserire anche il partenopeo Armando Incarnato. Il cavaliere del parterre maschile negli ultimi periodi è spesso stato al centro di ferventi polemiche.

In particolare, a infastidire gran parte del cast del dating show era l’atteggiamento che ostentava Armando nei confronti di alcune dame arrivate nel programma appositamente per corteggiarlo. In più di un’occasione sono addirittura intervenuti sia Maria De Filippi che Gianni Sperti per rimproverare il cavaliere per le sue frasi scortesi.

Ciononostante, il cavaliere di UeD, è e rimane un’icona di UeD, e proprio per questo attira su di sé le attenzioni delle cronache rosa. Recentemente, Armando è stato intervistato dal magazine ufficiale del dating show, rivelando che parteciperebbe volentieri ad un altro reality della Fascino.

Prima, però, Incarnato ha voluto fare un excursus sulle sue relazioni all’interno del programma: “Tutte le donne che ho frequentato hanno conosciuto il vero Armando. Non porto mai alcuna maschera. Tutte sanno che sono una persona allegra, scherzosa, altruista, educata, garbata, gentile e premurosa. Tutte sanno anche che non amo essere preso in giro, ma poche hanno avuto l’onestà e la correttezza di raccontare davvero chi sono”.

Poi, la rivelazione del cavaliere sul reality Temptation Island: “Parteciperei in entrambi i ruoli. Come coppia, soprattutto se dovessi uscire da Uomini e Donne con una donna, sarebbe importante capire alcune cose grazie a Temptation Island. Superare una prova del genere vuol dire aver trovate la donna perfetta da sposare! Da single probabilmente incasinerei la vita di qualcuno. A parte gli scherzi, magari le persone da casa vedrebbero per la prima volta come tratto le donne quando le corteggio. Capirebbero tante cose”. Insomma, Armando non disdegna l’idea di mettersi alla prova, ma chissà come se la caverebbe sull’isola col suo temperamento.