Nelle ultime puntate di UeD abbiamo assistito alla frequentazione tra il cavaliere Biagio e la sua nuova dama Bernarda. Una conoscenza stroncata sul nascere, dopo una piccante notte trascorsa insieme. L’opinionista Tina Cipollari, dopo aver ascoltato la vicenda, va su tutte le furie e attacca bruscamente il cavaliere. Si scatenano le polemiche al centro studio.

Fonte studio UeD

I protagonisti della storia sono Tina Cipollari, Biagio e la sua nuova conquista Bernarda. Uno scontro furioso. La frequentazione tra la dama e il cavaliere sembrava andasse nel migliore dei modi. Tanto da spingere i due a trascorrere insieme una splendida serata e una notte insieme. Ma nell’ultima puntata di UeD, le sue parole hanno sorpreso tutti. Il cavaliere racconta di avere trascorso una giornata splendida insieme alla donna.

Poi i due si ritirano in albergo, dove trascorrono la notte. In studio si innalza la curiosità dei presenti sul cosa sia successo in camera. I protagonisti ammettono di avere trascorso momenti piccanti. La loro affinità sembra essere palese a tutti e la dama così si sente legittimata a chiedere al suo cavaliere l’esclusiva. Cioè, Bernarda ha chiesto all’uomo di non frequentarsi più con altre.

Ma Biagio mette immediatamente le mani avanti: “Di questa cosa ne abbiamo parlato in esterna e ora voglio darti una risposta. Voglio ancora conoscere Bernarda, ma non sono obbligato a dare l’esclusiva, voglio conoscere anche altre signore”. Queste le parole che scatenano la furia di Tina Cipollari, che esplode: “Fai proprio sch**o. Per non dire di peggio. Un uomo che ha trascorso tutta la notte con una donna e ora davanti a lei dice: ‘L’esclusiva non gliela do. Ma cosa hai nell’anima? Vi confondete ancora con questo squallore di uomo”.

Biagio si difende dalle accuse, Bernarda ci rimane male e fa un passo indietro e torna a sedersi nel parterre femminile. Maria De Filippi da il colpo di grazia e invita la nuova arrivata per Biagio. Tina ormai è un fiume in piena: “Questo non lo accetto. La signora può andare via, sei una vergogna. Sei squallido, sei un uomo vuoto”.