Quello di UeD è un salotto molto ambito sia dalle persone comuni che guardano il programma in TV sia dagli altri vip che attendono una versione del programma fatta apposta per loro. Sono molti personaggi già noti nel mondo dello spettacolo che vorrebbero trovare il modo di partecipare al dating show di Maria De Filippi.

Il programma assicura visibilità e divertimento. Di recente a candidarsi per entrare a far parte del cast del format più amato della Mediaset è stata Carmen Di Pietro. Reduce dell’esperienza all’Isola dei famosi, l’ex naufraga fa un appello a Maria de Filippi durante una sua intervista a Superguida TV.

Carmen è ancora single ma vorrebbe davvero con tutto il cuore trovare il tanto desiderato vero amore. Lo studio di UeD sembra il posto migliore: “Se andrei a UeD per trovare l’amore? Certo che ci andrei. Facciamo un appello a Maria De Filippi, è una trasmissione che seguo tutti i giorni e che mi piace tanto”.

Carmen, quindi, ha spiegato quale sia il suo uomo ideale. L’ex naufraga fa una dichiarazione inaspettata: “Luca Daffrè non è il mio ideale di uomo. A me piacciono quelli con un po’ di pancetta, non proprio i palestrati diciamo”.

“Al momento non sono fidanzata, devo andarli a cercare con il lanternino. Se qualcuno mi dicesse dove stanno gli uomini io ci vado volentieri”. Maria non ha ancora risposto all’appello della Di Pietro, ma… mai dire mai! Nel frattempo la donna si fa notare sui social.

Recentemente ha pubblicato dei video davvero divertenti che la ritraggono in compagnia di suo figlio Alessandro. Un esempio è l’episodio di qualche giorno fa, nel quale Carmen ha dovuto farsi assistere proprio da suo figlio, dopo aver esagerato con l’allenamento in palestra.

Questa la spiegazione di Carmen ad Alessandro quando è giunto in suo soccorso: “Ho iniziato a fare palestra con troppi pesi alle gambe, ho un male che non ti dico. Mi stavo riposando disopra in piscina”. Insomma, non si può proprio dire che Carmen non sia capace di intrattenere il pubblico.